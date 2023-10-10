美國加息｜儲局官員表態傾鴿派　一文整合官員發言 (持續更新)

近日以巴衝突造成地緣政治緊張，局勢加劇或加劇股市進一步波動，市場憂慮持續通脹及利率上升。早前聯儲局主席鮑威爾表示更指加息是適當的行動，又重申今年暫不宜減息，市場料年底前或再加息0.5厘。以下一文整合各官員發言。

加息／美國加息｜ 美國聯儲局將於11月再度議息，而美國國債息率近期大升後，儲局官員紛紛表態放鴿，意味將進一步加息的必要性降低。

美國加息｜洛根：降低進一步收緊貨幣政策的必要性

達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）指，近期美國債息上升，加上金融環境收緊，對經濟構成限制的水平及降溫的作用，從而降低進一步收緊貨幣政策的必要性。

美國加息｜傑斐遜：持續留意債券息率上升

聯儲局副主席傑斐遜（Philip Jefferson）表示，在評估未來儲局政策走向時，會持續留意債券息率上升，而引致的金融環境收緊情況。

美國加息｜戴利：債市緊縮相當於加了一次息

三藩市聯邦儲備銀行行長戴利（Mary Daly）表示，債市目前的緊縮情況，相當於加了一次息，如果金融環境維持緊縮，採取進一步行動的必要性將會下降。

美國加息｜梅斯特：儲局需要進一步加息

克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，儲局需要進一步加息，但未透露下一次會議上應該採取甚麼政策。

梅斯特表示，依目前情況而言，須將利率再提高一些，不過現時距離9月議息會議仍有不少時間，還將會獲得大量數據和信息，要再作參考。

美國加息｜卡什卡里：料40%機會大幅加息

被稱儲局「新鷹王」的美國明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）指，美國有高達四成的可能，或需要繼續大幅提高利率才可降通脹，他又預計利率會於更長時期內維持在更高水平。

他認為，美國經濟持續增長及消費者支出強勁下，儘管通脹會下降，但仍遠高於聯儲局訂立的2%目標。