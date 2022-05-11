美國加息｜全球股市有甚麼影響？認識美國聯儲局加息原因 息口上落應該買甚麼股票

美國聯儲局於5月宣布加息0.5厘，為二十多年來最大的加幅，把聯邦基金利率目標區間上調至0.75%-1%。聯儲局每次公佈議息結果後，股票市場的反應都惹人關注。究竟為甚麼要加息減息？誰來決定利率高低？息口上落對股市有何影響？加息或減息時對甚麼股票有利？ 美國加息最新政策 美國聯儲局於本港時間2022年5月5日凌晨公佈，加息0.5厘，把聯邦基金利率目標區間上調至0.75%-1%，為二十多年來最大的加幅。聯儲局主席鮑威爾 (Jerome Powell) 在華盛頓的一次新聞發佈會上表示：「現時通脹率實在太高了，我們理解它造成的困難，因此FOMC﹙聯邦公開市場委員會﹚正在迅速採取行動，希望使其回落。」 此外，根據點陣圖預料，至2022年底利率將升至1.9厘，即代表年內餘下的6次議息會議都會加息，全年共加息7次，至2023年底升至2.8厘，至2024年底維持於2.8厘。 香港方面，金管局隨即宣佈基本利率根據預設公式上調至1.25厘，不過暫時未有本地銀行跟隨加息，滙豐銀行宣布維持最優惠利率(P)於5厘，渣打香港亦宣布維持最優惠利率於5.25厘不變。

美國加息周期及時間表 自1990年以來，美國共經歷四次加息周期，第一次加息周期是1994年2月至1995年2月，共加息7次，自3.00厘升至6.00厘；第二次加息周期是1999年6月至2000年5月，共加息6次，自4.75厘升至6.50厘；第三次加息周期是2004年6月至2006年6月，共加息17次，自1.00厘升至5.25厘；第四次加息周期是2016年12月至2018年12月，共加息8次，自0.25-0.50厘升至2.25-2.50厘。

美國加息原因 在任何一個國家或地區，利率高低與經濟好壞唇齒相依。利率高的時候，舉個例子，企業做生意貸款成本高，生意難做，於是會減少投資；一般人買樓的借貸成本亦提高，按揭供款增加，也許沒有能力還錢，作出決定時或會更審慎。另一方面，利率高將令一般人傾向寧可把錢存在銀行安安穩穩地收息，而不願意冒險投資於股票市場，對股市造成壓力。 誰來決定利率的高低？ 一般來說，是中央銀行，但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定，由商業銀行自行決定。 在美國，短期的隔夜（即只借一天）的銀行同業借貸利率由美國聯邦儲備局（聯儲局）決定。聯儲局每隔一、兩個月就會召開一次議息會議，決定加息、減息或維持利率不變。聯儲局只決定隔夜息，那些借貸期較長的利率依然由市場自行決定。銀行之間自行通過自由競爭，達到一個被稱為「拆息」的利率：這個利率受各種各樣的因素影響，每分鐘、每秒鐘都在變。 當然，聯儲局的隔夜利率對銀行間其他期限，如一個月、三個月、六個月、一年、二年……的借貸利率的決定有巨大影響力，投資者及投機者通過自己對將來聯儲局加息減息的預測而決定其他期限的利率。