美國加息｜會議紀錄指官員曾考慮停加息　料銀行危機致經濟衰退

聯儲局會議紀錄指官員曾考慮停加息，同時料銀行危機致經濟衰退。(資料圖片)

官員曾考慮停加息

會議記錄中，官員同意金融監管機構及聯儲局已採取的行動幫助平息銀行業狀況，減輕經濟活動及通脹的近期風險。而通脹仍遠遠高於2%的長期目標，近期的經濟數據未有跡象表明通脹壓力減弱；惟部分官員則認為，若非銀行業最近發展，將考慮加息半厘。

當時官員最終投票決定，將聯邦基金利率上調25點子，為本輪第9次加息，聯邦基金利率加至4.75至5厘目標區間，為自2007年底以來最高水平。

與會者亦強調，鑑於經濟前景高度不確定，在確定貨幣政策的適當立場時，需要保持靈活性和選擇性。