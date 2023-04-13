美國加息｜會議紀錄指官員曾考慮停加息　料銀行危機致經濟衰退

美國聯儲局昨晚（12日），公布上月議息會議紀錄，顯示美國銀行業危機或令美國經濟於今年稍後時間陷入衰退。
官員曾考慮停加息
會議記錄中，官員同意金融監管機構及聯儲局已採取的行動幫助平息銀行業狀況，減輕經濟活動及通脹的近期風險。而通脹仍遠遠高於2%的長期目標，近期的經濟數據未有跡象表明通脹壓力減弱；惟部分官員則認為，若非銀行業最近發展，將考慮加息半厘。
當時官員最終投票決定，將聯邦基金利率上調25點子，為本輪第9次加息，聯邦基金利率加至4.75至5厘目標區間，為自2007年底以來最高水平。
與會者亦強調，鑑於經濟前景高度不確定，在確定貨幣政策的適當立場時，需要保持靈活性和選擇性。
料銀行危機致經濟衰退
會上亦提及有關銀行危機，聯儲局主席鮑威爾要求副主席威廉斯（John C. Williams）提供銀行業的最新訊息，威廉斯隨即描述最新進展，包括矽谷銀行、Signature 銀行和瑞士信貸銀行。
威廉斯同時描述了儲局及其他監管機構的應對措施，指出美國銀行體系健全並富，他將領導對矽谷銀行的監督和檢討，聯儲局系統將從中吸取的教訓，以強化監管。
會議記錄亦顯示，美國銀行危機後，經濟或於下半年開始步入溫和衰退，並需要超過兩年時間復甦，而通脹數據普遍符合儲局目標。