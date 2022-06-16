美國加息｜比特幣聯儲局加息後喘定回升 分析指下行壓力仍然存在

美國聯儲局收緊貨幣政策後，比特幣價格短時間內跌至 20,270 美元的低點然後回升，最新報22,200美元，結束連續10日的跌勢。美國聯儲局主席鮑威爾表明，即使有可能在下次議息會議上仍有機會加息75點子，但這種加幅不會是常態，暫時紓緩加息前景的不明朗因素，令虛擬貨幣價值回穩。

根據coindesk最新報價，其他虛擬貨幣價格亦有所回升，以太幣在過去24小時上升4.17%，幣安幣上升6.82%。

不過有分析指，數碼資產和其他資產一樣都對下行壓力，除非緊縮貨幣政策暫停或逆轉，否則下行壓力仍然存在。有投資者建議應該短線獲利，對比特幣及其他虛擬貨幣前景仍然看淡，而即使非常克制沒有沽貨的投資者現時亦面對壓力。虛擬貨幣需要發展到更成熟的狀態，才會有更健康發展。

美國步入加息周期，虛擬貨幣資產價格今年初起持續向下，累計市值蒸發超過1萬億美元。

美國聯儲局於香港時間周四(16日)凌晨宣布，將聯邦基金利率上調4分3厘，至介乎1.5厘至1.75厘，符合市場預期，是美國自1994年以來最大加幅。聯儲局作出強烈承諾，會讓美國通脹率回落至2%的水平，暗示未來將進一步加息。點陣圖最新顯示，亦預計今年底利率會倍升至3.4厘，3月份時的預測為1.9厘。

美聯儲發表聲明後，美股上升，道指升1.0%；標指升2.1%，納指升3.3%。