美國加息｜美國加息0.75厘至近15年來最高 鮑威爾：最終利率水平或高於預期

美國聯儲局公布議息結果，一如市場預期，連續第四次大幅加息0.75厘，使聯邦基金利率目標區間升至3.75至4厘水平。目前政策利率水平已升至2007年11月以來的新高。

聯儲局在最新的議息聲明中表示，委員會高度關注通脹風險，指出通脹高居不下，就業增長強勁，失業率保持在低水平，又提到，「在決定未來加息步伐時，將會考慮到貨幣政策的累計的收緊程度、貨幣政策影響經濟活動和通脹的滯後特質，以及未來經濟和金融發展」，被市場解讀為聯儲當局暗示將會放慢加息步伐。

聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，通脹仍遠高於目標，近期通脹數據高於預期，堅決要致力降低有關水平。他認為，持續的加息是適當，以令到利率水平達到足夠的限制性，但指出政策全面效果需要時間反映，尤其是對通脹方面，不過承認金融狀況已經明顯收緊，樓市活動減弱。