美國加息｜美國加息0.75厘至近15年來最高 鮑威爾：最終利率水平或高於預期

美國聯儲局公布議息結果，一如市場預期，連續第四次大幅加息0.75厘，使聯邦基金利率目標區間升至3.75至4厘水平。目前政策利率水平已升至2007年11月以來的新高。
聯儲局在最新的議息聲明中表示，委員會高度關注通脹風險，指出通脹高居不下，就業增長強勁，失業率保持在低水平，又提到，「在決定未來加息步伐時，將會考慮到貨幣政策的累計的收緊程度、貨幣政策影響經濟活動和通脹的滯後特質，以及未來經濟和金融發展」，被市場解讀為聯儲當局暗示將會放慢加息步伐。
聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，通脹仍遠高於目標，近期通脹數據高於預期，堅決要致力降低有關水平。他認為，持續的加息是適當，以令到利率水平達到足夠的限制性，但指出政策全面效果需要時間反映，尤其是對通脹方面，不過承認金融狀況已經明顯收緊，樓市活動減弱。
鮑威爾說，最快下次或再下一次會議放緩加息步伐，但暫未有任何決定，而今次會議上有討論放緩加息。根據聯儲局網頁顯示，下月及明年1月底都會議息。他指出，在某個時候，放慢加息速度是合適，而利率需要加到多高，比放慢加息步伐更重要，又否認政策過度緊縮。
鮑威爾：最快下次或再下一次會議放緩加息步伐
不過鮑威爾表示，最終利率水平或高於預期，又指利率水平存在重大不確定性，通脹下降不是放緩加息步伐的條件。
他又提到，歷史記錄強烈警告不要過早放鬆政策，將保持政策路徑直到工作完成，盡一切努力實現的目標，指出現在考慮暫停加息還為時過早。