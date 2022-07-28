美國加息｜美股升債息跌　憧憬聯儲局放慢加息節奏

美國聯儲局一如預期加息4分3厘，連續兩次會議合共上調1.5厘。聯儲局主席鮑威爾在會議後表示，在某個時間點放慢加息節奏可能是合適的做法，消息刺激美股加速向上，道指一度急飆逾570點，納指升勢相對凌厲。美債上升，10年期債息降至2.76%，而相關掉期利率反映聯邦基金利率年度會在3.3厘見，與目前水平相距不遠。美元匯價回落。

議息結果公布前美股三大指數造好，道瓊斯工業指數高開103點後，一度上升194點，高見31,956點，直至鮑威爾發言後，道指迅速抽高，升至全日高位32,336點，升幅574點，收市仍升436點或1.37%，報32,197點。標準普爾500指數一度最多升3.02%，收市升2.6%，報4,023點；納斯達克指數最多升4.49%，收市報12,032點，升幅4.06%。

亞洲股市早段造好 日股升 穿 28000 點

美國2年期債息由升轉跌，低見2.961厘，跌8.2個基點。10年期債息跌幅擴大至最多6.4個基點，低見2.723厘，其後回穩至2.78厘附近。30年期債息徘徊3厘水平，尾市回升6個基點，處於3.068厘以上。

亞洲股市早段造好，日股初段曾升300點，日經平均指數升穿28,000點關口，是6月10日以來首次。韓股早段造好，首爾綜合指數較早時報2,435點，上升0.85%。