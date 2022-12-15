美國加息｜聯儲局一如預期加息半厘 鮑威爾預告加息陸續有來

美國聯儲局一如預期加息半厘，鮑威爾重申繼續致力將通脹遏至2%的目標水平，預告加息陸續有來。（資料圖片）

美國聯儲局結束一連兩日議息會議，一如市場預期加息0.5厘，將聯邦基金利率上調到4.25厘至4.5厘，為2007年底以來最高，但加幅較過去4次會議每次0.75厘為低。今次政策決定獲得一致投票通過。

聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，持續加息是適當，加息仍有一段路要走，加息至甚麼水平將取決於通脹、金融狀況及評估政策是否足夠限制性，當局會繼續於逐次會議上作出決定。

他又表示，聯儲局官員預計，相比其他領域的通脹，服務通脹將需要更長時間才能緩解，將需要進一步提高利率，以令整體通脹得到控制。他指，10月和11月的通脹數據顯示，價格上升步伐有所放緩，但仍需大量證據以確信通脹持續降溫。

被問到明年會否有機會減息，鮑威爾提到，當局的預測中並沒有顯示會減息，在聯邦公開市場委員會確信通脹持續跌向2%目標水平之前，不會考慮減息。

鮑威爾：不會考慮減息

聯儲局的議息聲明中重申，持續加息是適當，以實現足夠嚴謹的貨幣政策立場，令通脹隨着時間回落至2%。在決定加息步伐時，將考慮貨幣政策的累積緊縮程度、貨幣政策對經濟活動和通脹影響的滯後性，以及經濟和金融發展因素。

聲明指出，近幾個月就業增長強勁、失業率保持在低位。通脹仍然居高不下，反映與疫情相關的供需失衡、食品和能源價格上升，以及更廣泛的價格壓力；而俄烏戰爭為通脹帶來額外的上行壓力，委員會高度關注通脹風險。聯儲局今年以來累計加息4.25厘。

美國本周初公布，11月消費物價指數（CPI）按月上升0.1%，略低於市場預期的0.3%；按年升7.1%，預期為升7.3%。雖然遠高於聯儲局2%的健康通脹目標，但與2021年11月以來的最低水平持平。當時市場已普遍預期，這次加息幅度半厘。