美國加息｜聯儲局加息0.75厘至逾14年最高　料會再加1.25厘

美國聯儲局公布議息結果，一如市場預期再次加息0.75厘，是連續第三次大幅加息4分3厘，聯邦基基利率區間將上調至介乎3至3.25厘的水平，為2008年1月以來新高。根據聯儲局官員的預期中位數，今年底前聯邦基金利率將升至4.4厘，即接下來兩次會議還會合計加息1.25厘。

作為經濟及貨幣政策前瞻指引的點陣圖顯示，官員對2023年、2024年底聯邦基金利率預期中值分別為4.6厘及3.9厘，意味年高利率政策將維持一段較長時間。

年底料加至4.4厘 未來兩年或維持高息

聯儲局主席鮑威爾表示，委員認為有必要將政策利率提高至限制性水平，加息幅度取決於未來數據，將會逐次會議作出決定，但適宜在某個時間減慢加息速度，以檢視加息的影響。他又說，經濟要實現軟著陸非常有挑戰，降低通脹肯定要付出代價。

聯儲局在議息聲明中，「預期繼續調高（聯邦基金利率）目標範圍將會是適當的」，亦重申評估合適貨幣政策立場時會繼續監察新資訊對經濟前景的意義。

不過，「點陣圖」同時顯示，聯儲局官員對今年美國實際國內生產總值增長預測由原來的1.7%大減至只有0.2%，2023年及2024年增長預測亦分別降至1.2%及1.7%，可見局方對美國經濟放緩有充分心理準備。

通脹預期方面，撇除食品及能源因素，今年、明年、2024年的核心個人消費開支通脹預期中值順序為4.5%、3.1%及2.3%，6月時的預期順序為4.3%、2.7%及2.3%；2025年底的核心個人消費開支通脹預期中值則為2.1%。