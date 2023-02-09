美國加息｜聯儲局官員轉鷹派　紐約聯儲行長：預期加息至5厘以上

在上周非農新增職位遠超預期後，相繼有聯儲局官員發表對利率的言論，紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）預期或加息至5厘以上；聯儲局理事庫克（Lisa Cook）亦表示需小幅度加息解決通脹問題。
紐約聯儲行長：預期加息至5厘以上
威廉斯指，雖然勞動力市場非常強勁，惟聯儲局在利率方面仍有工作要做，當局將觀察數據以確定利率上升的路徑，預測終端利率（Terminal Rate）在5厘至5.25厘是合理觀點，而加息0.25厘似乎是目前最佳選擇，給予聯儲局靈活性，可更容易評估利率的影響，之後加息周期才完結。
聯儲局理事庫克：需小幅度加息解決通脹問題
庫克稱，目前通脹有所緩和，但仍處於過高水平，勞動力市場也處於歷史性的強勁水平，當局將專注於恢復物價穩定，在一段時間內將需要限制性貨幣政策，並需要進一步小幅度加息以壓抑通脹。她又預計，今年美國GDP增長將低於趨勢水平，但相信美國可以在失業率不大幅上升的情況下，通脹得到以控制。
至於另一聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）則認為，上周公布的1月非農業職位數據，反映抗通脹的戰役仍然十分漫長，現時通脹有跡象持續放緩，但沒有證據顯示將回落至2%局方目標，因此，聯儲局須維持高利率的時間可能較預期為長，強調有必要時，利率頂峰可能較預期高。