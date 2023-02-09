美國加息｜聯儲局官員轉鷹派　紐約聯儲行長：預期加息至5厘以上

在上周非農新增職位遠超預期後，相繼有聯儲局官員發表對利率的言論，紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）預期或加息至5厘以上；聯儲局理事庫克（Lisa Cook）亦表示需小幅度加息解決通脹問題。

紐約聯儲行長：預期加息至5厘以上

威廉斯指，雖然勞動力市場非常強勁，惟聯儲局在利率方面仍有工作要做，當局將觀察數據以確定利率上升的路徑，預測終端利率（Terminal Rate）在5厘至5.25厘是合理觀點，而加息0.25厘似乎是目前最佳選擇，給予聯儲局靈活性，可更容易評估利率的影響，之後加息周期才完結。