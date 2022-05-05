美國加息｜聯儲局宣布加息0.5厘　22年來最大加幅

美國聯儲局於當地周三(4日)宣佈將會加息0.5厘，為二十多年來最大的加幅，希望此舉動可以有效對抗通漲。

聯儲局表示，在3月份較小的加息之後，它將基準利率提高半個百分點，達到0.75％至1％的範圍，這是自2000年最大的一次加幅。

主席鮑威爾週三在華盛頓的一次新聞發佈會上表示：「現時通脹率實在太高了，我們理解它造成的困難，因此FOMC﹙聯邦公開市場委員會﹚正在迅速採取行動，希望使其回落。」

此外，聯儲局亦宣布由6月開始，以每個月475億美元的速度縮表。

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