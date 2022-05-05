美國加息｜聯儲局宣布加息0.5厘　22年來最大加幅

美國聯儲局於當地周三(4日)宣佈將會加息0.5厘，為二十多年來最大的加幅，希望此舉動可以有效對抗通漲。
聯儲局表示，在3月份較小的加息之後，它將基準利率提高半個百分點，達到0.75％至1％的範圍，這是自2000年最大的一次加幅。
主席鮑威爾週三在華盛頓的一次新聞發佈會上表示：「現時通脹率實在太高了，我們理解它造成的困難，因此FOMC﹙聯邦公開市場委員會﹚正在迅速採取行動，希望使其回落。」
此外，聯儲局亦宣布由6月開始，以每個月475億美元的速度縮表。
新客戶透過本網以指定推廣碼「2MH22Q10」成功申請開立inMotion動感銀行綜合貨幣結單儲蓄戶口，可享本網獨家優惠：HK$800 Apple 禮品卡 或HK$800 HKTVmall 購物禮券 或Nespresso C30 Essenza Mini咖啡機 (價值 HK$988，顏色隨機)
通脹或因烏俄局勢及中國疫情惡化
聯儲局又指出，雖然整體經濟活動在今年首季回落，但住戶開支和企業固定投資仍然強健，職位數目近數個月增長強勁，失業率亦有顯著下降，只是通脹率仍然上升，反映新冠疫情造成的供求失衡、高能源價格和更廣泛的價格壓力。
另外，俄羅斯入侵烏克蘭令美國經濟變得高度不確定；入侵行動和相關事件為通脹提供額外上行壓力，很可能影響經濟活動。還有，中國實施與疫情相關的封城措施也可能惡化供應鏈問題。局方表明十分關注通脹風險。
市場不看好加息
現時美國的通貨膨脹率處於40年的高位，因此市場預期加息措施將會陸續有來。而通過提高利率，銀行將使人們、企業和政府的借款成本更高。聯儲局預計通過加息政策，將會減低人們對商品和服務的需求，從而緩解價格通脹。
不過，市場上亦有不少對加息的質疑聲音。
美國聯儲局負責監管事務的前副主席誇爾斯（Randal Quarles）表示，隨著聯儲局出手打擊多年來的高通脹，美國經濟可能因此陷入衰退。
此外，曾於聯儲局的利率制定委員會任職的經濟學家科恩則表示：「這（加息）是一項非常困難的任務。」