美國加息｜金管局：上調基準利率25個基點　未來息率仍處於較高水平（更新回應）

金管局就美國加息一事回應，表示儘管外圍市況波動，香港的金融及貨幣市場運作繼續維持暢順，有賴多年來在金融市場建立的防禦力、穩健的銀行體系，以及行之有效的聯繫匯率制度，金管局會密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。 此外，又稱港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高的水平，因此市民必須對銀行借貸利率的波動有所準備，並在作出置業、按揭或其他借貸決定時，小心考慮及管理好利率風險。

美國隔晚加息0.25厘，聯邦基金指標利率利率至介乎4.75至5厘。金管局今日（23日）宣布，將基本利率上調基準利率25個基點至5.25厘，即時生效。

加息符合市場預期

金管局表示，美聯儲的加息決定符合市場預期。然而，未來一段時間美國的利率走勢將繼續存在頗大的不確定性。過去一年持續加息對美國經濟及通脹的影響有待觀察，而近日個別美國銀行的財政狀況和流動性出現問題可能引致信貸收緊，會否進一步影響經濟活動並左右貨幣政策仍有待評估。

上調基準利率至5.25厘

金管局指，因應美國於美國時間（22日），調高聯邦基金利率的目標區間25基點，當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點是5.25％，而隔夜及一個月香港銀行同業拆息的五天移動平均數的平均值是2.61％，所以根據預設公式，基本利率設定於5.25％。

基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及一個月香港銀行同業拆息的五天移動平均數的平均值，以較高者為準。