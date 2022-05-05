美國加息｜金管局：基本利率上調至1.25厘　即時生效

因應美國聯儲局5月4日（美國時間）宣布加息0.5厘，香港金管局宣布，基本利率根據預設公式上調至1.25厘，即時生效。
當前美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點是1.25%，而隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值是0.11%，所以根據預設公式，基本利率設定於1.25%。
基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。
美國聯儲局加息0.5厘 20年來最大加幅
美國聯儲局於當地周三（4日）宣佈將會加息0.5厘，為二十多年來最大的加幅，希望此舉動可以有效對抗通漲。聯儲局表示，在3月份較小的加息之後，它將基準利率提高半個百分點，達到0.75％至1％的範圍，這是自2000年最大的一次加幅。
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