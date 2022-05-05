美國加息｜金管局：基本利率上調至1.25厘　即時生效

因應美國聯儲局5月4日（美國時間）宣布加息0.5厘，香港金管局宣布，基本利率根據預設公式上調至1.25厘，即時生效。

當前美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點是1.25%，而隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值是0.11%，所以根據預設公式，基本利率設定於1.25%。

基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。