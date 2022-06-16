美國加息｜香港三間主要銀行維持利率不變 分析料聯儲局短期內維持急速加息

滙豐、中銀及渣打宣布，維持最優利率及港元儲蓄戶口利率。滙豐銀行和中銀香港最優惠利率維持在5厘不變，渣打香港最優惠貸款利率維持於5.25厘不變；滙豐銀行港元儲蓄存款戶口利率亦維持不變，5,000元及以上的存款年利率0.001厘。

美國聯儲局加息後，香港金融管理局今早宣布，上調貼現窗基本利率75個基點，至2厘，跟隨聯儲局的加息決定。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆預期，聯儲局短期內會維持急速的加息步伐，7月及9月的議息會議至少加息半厘，甚至不排除再次加息0.75厘。聯儲局決策者明顯調高利率升幅預測，美息或會在年底升至3.4至3.5厘，明年底進一步升至3.8厘，反映當局可能希望採取較「前置式」的加息步伐，最急速的升幅在未來幾個月出現，明年利率則處於「整固摸頂」階段。

渣打料美國年底加息至 3.8 厘

劉健恆說，雖然今次聯儲局加息較急，但香港銀行會否調高最優惠利率，視乎自身資金成本和流動性等。目前銀行體系結餘仍有2,800多億元，即使美國多次加息後，1個月銀行同業拆息升幅仍然有限，銀行短期內未必有大壓力調高最優惠利率，可能要到年底前才會上調。

渣打又指，如果銀行結餘降至1,000億元以下，港元短息或會加速抽升，要視乎資金流走速度，以及港匯是否持續偏弱至觸及7.85弱方兌換保證，若港美息差維持，港匯有貶值壓力。

中銀香港亦預期，美國聯儲局7月進一步加息75基點以抗通脹，隨著經濟因加快加息而降溫，9月加息幅度應可降至半厘，其後兩次議息會議分別加息25基點，到年底聯邦基金利率達3.5厘。

中銀料美國年底加息至 3.5 厘

中銀香港認為，假如較樂觀的情況出現，即疫情解封帶來的按月因素消退及經濟如預測般降溫，利率或可稍低於3.5厘，符合最新利率點陣圖的中位數預期。

中銀又指出，美元急升後一般在議息結果公布後回軟。背景上加快加息將令市場擔心經濟衰退，將利好美元，假設環境不變下，每次接近美國公布通脹及議息，都有可能重新推高美元，這模式應將持續一段時間。