美國加息｜鮑威爾指沒有無痛方法遏抑通脹 暗示會容忍經濟衰退

聯儲局主席鮑威爾於議息會議後繼續放鷹，誓言聯儲局官員會壓低通脹。他重申要把利率上調至「限制性」水平的立場，並致力於將通脹率降至2%的水平，因為未能恢復價格穩定，將意味着以後面對更大的痛苦。

鮑威爾在會後新聞發佈會上表示，必須擺脫通脹，「我希望有一種無痛的方法來做到這一點，但是沒有。」他續稱，「利率上升、增長放緩和勞動力市場疲軟對我們服務的公眾來說都是痛苦的，但不及未能恢復價格穩定而不得不重頭做一次一樣痛苦。」

他坦言，無法估計經濟出現衰退的機率，但稱在恢復物價穩定的同時，實現失業率相對溫和上升和經濟軟着陸將是非常具有挑戰性的。「沒有人知道這個過程是否會導致衰退，或者衰退會有多嚴重。」如果貨策緊縮政策需要更嚴格或更長時間，經濟軟着陸的機會可能會減少。

分析指出，鮑威爾已發出明確訊息，聯儲局願意容忍經濟衰退以重新控制通脹。鮑威爾承認經濟增長速度會有一段時間低於趨勢，就是央行表達「衰退」的意思，相信經濟從現在開始會變得困難。

鮑威爾：經濟軟着陸將是非常具有挑戰性的

鮑威爾又引述聯儲局官員的預測指出，今年底前有機會再加息1至1.25厘。他表示，聯儲局將避免考慮單一月份的數據，並提到縱觀最近3個月、6個月、12個月的通脹，仍不是聯儲局想看到的情況。

聯儲局官員對今年美國實際國內生產總值增長預測，已由原來的1.7%大減至只有0.2%，2023年及2024年增長預測亦分別降至1.2%及1.7%，可見局方對美國經濟放緩有充分心理準備。