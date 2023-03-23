美國加息｜鮑威爾：曾考慮暫停加息　稱SVB管理層嚴重失敗

美國聯儲局於香港時間23日凌晨宣布加息0.25厘，該局主席鮑威爾在議息會後見記者，稱曾考慮暫停加息，又表示矽谷銀行（SVB）的管理層嚴重失敗，並指顯示有必要進行監管和監督方面的改革
曾考慮暫停加息
今次儲局加息0.25厘，儘管符合市場預期，但較鮑威爾上次公開講話時現落差，鮑威爾表示，在議息會議前幾天，一眾委員確實考慮暫停加息，不過因通脹及勞動力數據強勁，最終仍達成共識落實加息。
鮑威爾指，若有需要，央行將進行更多加息以對抗通脹，但由於信貸緊縮的可能性，加息或會影響宏觀經濟。他又稱，即使委員預期今年經濟放慢，通脹下降，以及勞動市場供求重新獲得平衝，惟市場預測今年會減息是錯誤。
堅定地將通脹率回落至 2%目標
有關通脹率目標，鮑威爾指聯儲局仍堅定地將通脹率恢復到 2% 的目標，他認為與通脹鬥爭還有很長的路要走，而且可能會崎嶇不平。
他表示，目前壓抑通脹已有進展，並表示將繼續評估數據和加息的影響，再決定如何推進政策，又指去年中以來，通脹已有所緩和，但近期這些數據轉強，表明通脹壓力繼續居高不下。
稱SVB管理層嚴重失敗
鮑威爾又對矽谷銀行（SVB）倒閉一事作回應，他稱SVB管理層嚴重失敗，指出SVB問題是由於缺乏監管，需要加強銀行監管，以防止新一波倒閉及存款危機，「我唯一感興趣的是，找出哪裏出現問題」。
對於聯儲局及其他監管機構會使用工具保障存戶，但沒有表明存保體制上限以外的存款，也受到保障，鮑威爾指，當經濟或金融系統，面臨嚴重損害的威脅，儲局擁有保護儲戶的工具，並準備使用這些工具，「我認為存戶應假設他們的存款是安全的」。
市場憂慮信貸崩潰
鮑威爾回應減息時表示，金融狀況比市場反映的更緊縮，傳統指數聚焦加息及股市，不需反映借貸狀況，但在銀行危機期間，市場憂慮信貸崩潰，情況會出現在銀行嚴重地收緊信貸，如果持續收緊信貸，容易對宏觀經濟產生重大影響，
他續指，銀行危機會產生什麼影響仍為時尚早，仍預計會軟着陸，他補充，銀行業危機持續的時間愈長，信貸標準和信貸效用就會受到影響。