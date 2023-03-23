美國加息｜鮑威爾：曾考慮暫停加息　稱SVB管理層嚴重失敗

美國聯儲局於香港時間23日凌晨宣布加息0.25厘，該局主席鮑威爾在議息會後見記者，稱曾考慮暫停加息，又表示矽谷銀行（SVB）的管理層嚴重失敗，並指顯示有必要進行監管和監督方面的改革

曾考慮暫停加息

今次儲局加息0.25厘，儘管符合市場預期，但較鮑威爾上次公開講話時現落差，鮑威爾表示，在議息會議前幾天，一眾委員確實考慮暫停加息，不過因通脹及勞動力數據強勁，最終仍達成共識落實加息。

鮑威爾指，若有需要，央行將進行更多加息以對抗通脹，但由於信貸緊縮的可能性，加息或會影響宏觀經濟。他又稱，即使委員預期今年經濟放慢，通脹下降，以及勞動市場供求重新獲得平衝，惟市場預測今年會減息是錯誤。