美國加碼限制中國晶片等科技業多股重創 上海復旦最多跌2成半

美國商務部上周五公布一系列出口限制措施，美國晶片股上周五大瀉，香港上市的相關技術股份一劫難逃，全線捱沽，上海復旦（1385）股價一度急挫近4分之1。

上海復旦微電子是內地現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）行業領先的晶片自主設計公司，從事積體電路設計，目前5大產品線和系統解決方案涵蓋安全與識別、智慧電錶、非揮發記憶體、專用類比電路、可程式設計器件FPGA，產品行銷30 多個國家和地區。

上海復旦今早平開後即持續向下，觸及上午29.35元低位後稍為回穩，半日下跌17.6%，中午收報32.05元，半日成交1.7億元。華虹半導體（1347）半日急跌9.1%；ASMPT（522）跌7.0%；英恒科技（1760）跌5%；賽晶（580）乾跌6.0%。中國中車（1766），旗下銷售及生產製造軌道交通裝備產品的時代電氣（3898）亦重挫12.4%。

美國商務部上周五公布一系列出口限制措施，包括禁止向中國出口多款用於人工智能及超級電腦的晶片，以及收緊向中國公司銷售用於生產半導體的設備。在此之前，美國國防部將13家內地公司列入禁止美國人投資的黑名單。當中包括中國中車﹑中國基因檢測公司華大基因﹑無人機製商大疆創新，以及監控設備製造商浙江大華科技等。

美國國防部在聲明中稱，國防部決心強調和反制中國的軍民融合戰略，該戰略通過確保看似是民用實體的中國公司、大學和研究項目獲得和開發先進技術和專業知識，支持中國解放軍的現代化目標。