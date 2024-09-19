美國勢開減息大門 港股留意3要點

美國聯儲局在本港時間今日凌晨公布被喻為最不確定的一次議息結果，因為減息前一刻市場仍激辯50點抑或25點子。但無論股債甚至黃金都反映美國正式開啟減息周期；積弱已久的恒生指數也提前炒作，並錄6日陽燭。港股能否繼續受惠？本報整理投資者需要注意的3看點。
恒指從9月10日開始，從17,133點上升至假期前的17,660點水平，升幅雖然只有527點，成交也略嫌不足。按大市中秋當日，收升237點或1.37%，多隻地產股錄得亮麗升幅，當中債務沉重的新世界發展(017)在最近4個交易日，已上升13%。
美減息幅度 內地寬鬆力度關鍵
港股能否繼續受惠減息好處；投資者要留意三點：
1. 美國經濟和美國整體減息的幅度。摩根大通認為，不論聯儲局第一次減息多少，影響不大；摩通行政總裁戴蒙直指，美國基本經濟變化才是真正具影響的事，包括經濟是否軟著陸，抑或硬著陸。值得注意的是，今次的會議，還有反映聯儲局官員息口取向的點陣圖以及鮑威爾的解話，這將是判斷美國這次減息周期的幅度和力度重要指標。
2. 內地跟進寬鬆的力度。券商中金指，參考2019年的經驗，如果內地寬鬆力度比美國更強，便可以給市場更大的提振。不過，考慮到近期央行貨幣政策司公開表示，雖然存款準備金率還有一定的下降空間，但受到存款搬家、銀行淨息差收窄等影響，短期降息會有限制。所以，中金認為，內地即便因為美國減息而有寬鬆空間，但幅度或有限制。
3. 香港的經濟。資料顯示，目前本港一個月的銀行同業拆息，已率先回落到3.7厘水平，對比美聯儲目前的5%至5.25%水平；如果要令企業特別高負債企業受惠，美國的減息幅度，必須明顯多於1.425厘的水平。