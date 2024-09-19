美國勢開減息大門 港股留意3要點

美國聯儲局在本港時間今日凌晨公布被喻為最不確定的一次議息結果，因為減息前一刻市場仍激辯50點抑或25點子。但無論股債甚至黃金都反映美國正式開啟減息周期；積弱已久的恒生指數也提前炒作，並錄6日陽燭。港股能否繼續受惠？本報整理投資者需要注意的3看點。

恒指從9月10日開始，從17,133點上升至假期前的17,660點水平，升幅雖然只有527點，成交也略嫌不足。按大市中秋當日，收升237點或1.37%，多隻地產股錄得亮麗升幅，當中債務沉重的新世界發展(017)在最近4個交易日，已上升13%。