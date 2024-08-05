美國商務部擬禁止自動駕駛汽車使用中國企業生產軟件。

外電引述知情人士消息報道，美國商務部預料在未來數周內發布新規，以禁止在自動駕駛及聯網汽車 (Connected Vehicles) 中，使用中國企業生產的軟件。

根據該草案，汽車製造商、供應商等將需要核實，其聯網汽車或先進自動駕駛汽車的軟件，均非中國等「受關注外國實體」（Foreign entity of concern）所開發。

《路透社》報道，美國政府計劃發布一項草案，禁止在美國三級或以上自動車中，使用中國企業生產的軟件，意味將禁止中國企業生產的自動駕駛汽車，於美國國內道路上進行測試。

消息人士補充說，美國政府亦計劃提議禁止配備中國開發的先進無線通訊能力模組的車輛於美國道路上行駛。

對於以上消息，美國商務部發言人回應報道稱，該部門確實「對於聯網車帶來的國家安全風險感到擔憂。」

美國商務部上月曾稱擬發布相關規則

美國商務部上月表示，正計劃在8月發布有關連網汽車的擬議規則，並預計將對中國和其他被視為對手的國家製造的一些軟件施加限制。

美國眾議院在6月時，曾召開兩場涉及中美貿易的聽證會，美國商務部部長雷蒙多在其中一場聽證會表示，商務部正在草擬相關規定，要求中國電動車的所有數據都必須存放在美國。