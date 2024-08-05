熱門搜尋:
巴黎奧運 McGriddles 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
財經
2024-08-05 12:10:00

美國商務部擬禁止自動駕駛汽車使用中國企業生產軟件

分享：
美國商務部擬禁止自動駕駛汽車使用中國企業生產軟件。

美國商務部擬禁止自動駕駛汽車使用中國企業生產軟件。

外電引述知情人士消息報道，美國商務部預料在未來數周內發布新規，以禁止在自動駕駛及聯網汽車 (Connected Vehicles) 中，使用中國企業生產的軟件。

智慧城市指數2024｜歐洲城市排第1!香港排第幾？（am730製圖） 智慧城市指數2024｜香港排20（am730製圖） 智慧城市指數2024｜上海排19（am730製圖） 智慧城市指數2024｜阿姆斯特丹排18（am730製圖） 智慧城市指數2024｜首爾排17（am730製圖） 智慧城市指數2024｜台北排16（am730製圖） 智慧城市指數2024｜布拉格排15（am730製圖） 智慧城市指數2024｜漢堡排14（am730製圖） 智慧城市指數2024｜北京排13（am730製圖） 智慧城市指數2024｜杜拜排12（am730製圖） 智慧城市指數2024｜斯德哥爾摩排11（am730製圖） 智慧城市指數2024｜阿布扎比排10（am730製圖） 智慧城市指數2024｜赫爾辛基排第9（am730製圖） 智慧城市指數2024｜倫敦排第8（am730製圖） 智慧城市指數2024｜洛桑排第7（am730製圖） 智慧城市指數2024｜哥本哈根排第6（am730製圖） 智慧城市指數2024｜新加坡排第5（am730製圖） 智慧城市指數2024｜日內瓦排第4（am730製圖） 智慧城市指數2024｜坎培拉排第3（am730製圖） 智慧城市指數2024｜奧斯陸排第2（am730製圖） 智慧城市指數2024｜蘇黎世排第1（am730製圖）

意味禁止中企生產汽車在美國測試

《路透社》報道，美國政府計劃發布一項草案，禁止在美國三級或以上自動車中，使用中國企業生產的軟件，意味將禁止中國企業生產的自動駕駛汽車，於美國國內道路上進行測試。

根據該草案，汽車製造商、供應商等將需要核實，其聯網汽車或先進自動駕駛汽車的軟件，均非中國等「受關注外國實體」（Foreign entity of concern）所開發。

adblk5

消息人士補充說，美國政府亦計劃提議禁止配備中國開發的先進無線通訊能力模組的車輛於美國道路上行駛。

對於以上消息，美國商務部發言人回應報道稱，該部門確實「對於聯網車帶來的國家安全風險感到擔憂。」

美國商務部上月曾稱擬發布相關規則

美國商務部上月表示，正計劃在8月發布有關連網汽車的擬議規則，並預計將對中國和其他被視為對手的國家製造的一些軟件施加限制。

美國眾議院在6月時，曾召開兩場涉及中美貿易的聽證會，美國商務部部長雷蒙多在其中一場聽證會表示，商務部正在草擬相關規定，要求中國電動車的所有數據都必須存放在美國。

adblk6