美國將中聯通及太平洋網絡納入威脅國安名單

美國政府將兩家中資通信企業增列入威脅國家安全的通信設備和服務公司的清單。美國聯邦通信委員會（FCC）的公共安全與國土安全局公布，在美國國家安全機構提出建議之後，聯邦通信委員會將中資電信企業中信國際電訊（1883）旗下的太平洋網絡有限公司（Pacific Networks Corp.）及其全資子公司信通（ComNet (USA) LLC）以及中聯通（762）旗下中國聯通美洲營運有限公司（China Unicom (Americas) Operations Limited）增列入被認為威脅國家安全的通信設備與服務公司的清單中。

聯邦通信委員會在新聞稿中說，這次行動是執行國家電信與信息管理局（NTIA）代表行政部門發出的建議信函。信函解釋了這兩家中資公司受到中國政府的利用、影響和控制以及由此構成的國家安全威脅。

新聞稿稱，聯邦司法部經與國防部協調，證實了這兩家公司「對美國的國家安全或美國人員的安全」構成了「不可接受的危險」，要求將這兩家公司列入清單。