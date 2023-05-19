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財經
2023-05-19 11:10:00

美國或陷長達4至5年經濟衰退　商品大王羅傑斯：美元霸權亦將終結

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美國或陷長達4至5年經濟衰退，商品大王羅傑斯指美元霸權亦將終結。(資料圖片)

鑑於國際政治緊張局勢持續升溫，多國對美國信譽產生擔憂，被稱為「商品大王」的著名投資人羅傑斯（Jim Rogers）日前接受訪問時表示，美國或陷長達4至5年經濟衰退，亦預告美元霸權將終結步入尾聲。

美元霸權影響美國信譽

羅傑斯日前接受俄羅斯衛星通訊社訪問時指，美國一直利用美元霸權，切斷他國使用美元交易的途徑以控制其他國家，使國際社會對美國信譽產生擔憂，又強調國際貨幣應該是完全中立；又認為美國作為全球最大債務國，令人擔心美元總有機會出問題，間接令人逐漸遠離美元。

他亦補充，目前還沒有出現可以取代美元或與美元競爭的貨幣，「150多年來未有一種貨幣一直處於主要地位」。

美國或陷長達4至5年經濟衰退

羅傑斯訪問中又預料，美國在今年或明年，將迎來持續4至5年的經濟衰退，他指出現時美國政府債台高築，加上國際局勢動盪，更多衝突爆發，使美國衰退期將會更長，形容美國經濟衰退甚至為他有生之年見證「最糟糕的一次」。

美國或陷長達4至5年經濟衰退，商品大王羅傑斯指美元霸權亦將終結。(資料圖片)

美元漸被各國放棄

事實上，美元漸被各國放棄。國際貨幣基金組織（IMF）總裁Kristalina Georgieva曾於5月初表示，「美元的確正逐漸被各國拋棄」；環球銀行金融電信協會（SWIFT）1月數據指出，美元在國際支付總額中的份額已降至40%。

有國家的部分交易亦轉用人民幣作結算，包括阿根廷、巴西及伊拉克等，以改善外滙儲備。

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