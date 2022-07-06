美國據報擬以安全和人權考慮擴大對華出口禁令

美國紐約時報報道，美國政府擬借鑑烏克蘭戰爭期間對俄羅斯的控制中吸取的經驗，限制出口關鍵技術，試圖限制中國軍事及科技發展。報道引述不具名的現任及前任美國政府官員指出，美國從過去5個月的俄烏戰爭中意識到，在機構或團隊可能威脅美國國家安全或侵犯人權的情況下，需要制定向中國或不同地點出口的限制，包括擴大可以實施所謂出口管制的情況，並容許相關國家參與。同時，會重新定義敏感重要應用科技，或可潛在應用於軍事及安全領域的相關技術，如人士智能等。

報道指出，美方研究擬對中國策略時，不僅着眼傳統軍用技術，也考慮到中國企業在協助北京打造監控國度、在新疆與西藏等地以強迫勞動營壓迫少數民族上扮演的角色。美方目標不是要削弱中國經濟，而是限制中國獲得有助於其軍事和科學進步的技術。

報道引述美國商務部官員指出，隨著中國在其科技領域變得更加激進、更加好戰、更加活躍，通過出口管制來管理與中國的關係的重要性已經上升。他指出，美國及盟友對於輸往俄羅斯的半導體、飛機部件、石油和燃料貿易工具以及其他物品實施的廣泛限制，以削弱俄羅斯的海軍及其戰略產業，可能是戰事發生以來最成功的措施。

對於中國，措施需要更為專注，目的不是削弱廣泛的中國經濟體系，而是在一定程度上限制中國進入可能有助於其海軍和科學發展的應用科學領域。