美國新制裁傳快出台 限造晶片設備輸華 特辣變中辣 光刻機ASML揚升

美國對製造晶片的設備和材料輸華，屢屢傳出要重手禁止。外電報道，拜登政府的新制裁最快或在下周出台，在跟盟友國家商討和受到美國業內遊說下，限制雖然有所增加，但比原先預計的最辣有所減辣；除減少了被制裁企業數目，著名內地大廠如長鑫存儲竟然沒有出現在名單之內。

報道指，最新的提案跟早前草案有重大的不同，包括減少了放進限制清單的中企。本來美國當局考慮把6家華為供應商放進制裁清單，不過，最新只會選擇部分華為供應商進行制裁。