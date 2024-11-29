美國新制裁傳快出台 限造晶片設備輸華 特辣變中辣 光刻機ASML揚升

美國對製造晶片的設備和材料輸華，屢屢傳出要重手禁止。外電報道，拜登政府的新制裁最快或在下周出台，在跟盟友國家商討和受到美國業內遊說下，限制雖然有所增加，但比原先預計的最辣有所減辣；除減少了被制裁企業數目，著名內地大廠如長鑫存儲竟然沒有出現在名單之內。
報道指，最新的提案跟早前草案有重大的不同，包括減少了放進限制清單的中企。本來美國當局考慮把6家華為供應商放進制裁清單，不過，最新只會選擇部分華為供應商進行制裁。
高技術長鑫存儲未被制裁
而更矚目者，是被指開始量產涉AI關鍵技術的記憶體公司長鑫存儲，也不在名單之上。
早前外電曾報道，長鑫存儲開始量產HBM2記憶體，雖然目前尚未確定良率，但時間則較早前預期提前約2年，顯示有一定技術能力。而華為的人工智能(AI)處理器Ascend 910(昇騰910)系列正正是使用HBM2記憶體。
消息帶動一眾製造晶片的設備股反彈，供應半導體成膜設備、蝕刻設備等的日本Tokyo Electron彈6.7%；供應光刻機的荷蘭ASML最多彈5.5%。
美國業內齊齊遊說 盼減衝擊
報道指，這是美國當局審議多月，幾經跟日本和荷蘭等盟友、被美國製造晶片的設備生廠商深度遊說的結果。事實上，市場曾經傳出，日本和荷蘭盟友對執行美國的特辣禁令並不積極，美方也曾傳出風聲，拜登政府考慮對執行禁令不力的盟友，引用美國的外國直接產品規則(FDPR)，加以規管。不過，這在新制裁中也沒有出現。然而，中芯旗下兩家公司還是榜上有名。