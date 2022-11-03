美國最終加息或較預期多 人民幣近15年低位徘徊

美國聯儲局主席鮑威爾表示美國息率最終水平可能較預期高，中國人民銀行在開市前亦將中間價定為7.2472兌一美元，較上交易日貶值275點子，再創近15年新低，人民幣今早在接近15年低位徘徊，在現貨市場，在岸人民幣兌美元跌低至7.311左右，接近周二觸及7.33的近15年低位。最新報7.3024報1美元。
有交易員指出，人民幣疲軟在很大程度上反映美元走強，加上內地經濟放緩的跡象越來越多，當地貨幣貶值壓力亦增加。
根據最新公布，財新10月中國服務業採購經理指數（PMI）跌至48.4，是5月以來最低數值，下跌0.9，連續兩個月處於收縮水平，受到疫情在多地散發及防疫措施影響。
財新中國PMI連續兩個月在收縮水平
期內，受疫情影響，服務業生產及需求連續兩個月收縮，新訂單指數數略為上升，但仍然收縮。新出口訂單指數經過9月短暫擴張後，上月再度回落，顯示外需轉弱。
另外，油價、人工等成本，令投入價格指數仍處於擴張水平，但略有下跌。服務業信心略為好轉，經營預期指數由半年低位回升，但仍低於長期平均水平。
巴克萊的經濟學家在一份報告中，將中國2023年經濟增長預測進一步下調 70 個基點，至3.8%，主要考慮到房地產行業的前景，以及在全球經濟衰退和地緣政治緊張局勢加劇的情況下外部需求惡化。