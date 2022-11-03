美國最終加息或較預期多 人民幣近15年低位徘徊

美國最終加息或較預期多，人民幣在7.3左右近15年低位徘徊。（資料圖片）

美國聯儲局主席鮑威爾表示美國息率最終水平可能較預期高，中國人民銀行在開市前亦將中間價定為7.2472兌一美元，較上交易日貶值275點子，再創近15年新低，人民幣今早在接近15年低位徘徊，在現貨市場，在岸人民幣兌美元跌低至7.311左右，接近周二觸及7.33的近15年低位。最新報7.3024報1美元。

有交易員指出，人民幣疲軟在很大程度上反映美元走強，加上內地經濟放緩的跡象越來越多，當地貨幣貶值壓力亦增加。