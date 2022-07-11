美國本周公布通脹數據 亞特蘭大聯儲銀行總裁支持7月加息0.75厘

美國本周將公布6月份消費物價指數，市場觀望數據對聯儲局加息決定的影響。被認為取態鴿派的美國亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁Raphael Bostic表示，他支持7月會議再加息0.75厘，指上月就業報告反映經濟強勁，就業市場仍有很大動力，加上通脹高企，為聯儲局進一步大幅加息提供理據。

另外，紐約聯邦儲備銀行總裁John Williams表示，聯邦基金利率需要在今年底前升至3至3.5厘，但他未有透露是否贊成本月底會議加息0.75厘。至於明年利率水平，他說取決於通脹及通脹預期，以及經濟放緩程度。

他預料，美國今年經濟增長可能減慢至1%以下，亦即聯儲局近期作出的預測下限。他預計，明年經濟仍保持低迷，只會反彈至1.5%，低於趨勢水平。至於明年失業率則可能升至4%以上，上月數字為3.6%，連續4個月維持同一水平。數據公布後，聯儲局加息預期再升溫，10年期債息重上3厘，美股表現反覆，道指一度挫172點，其後曾回升126點，收市跌46點或0.15%，標指下滑0.08%，納指微升0.12%。

美國 6 月新增非農業職位高於預期

美國上周公布就業數據理想，6月非農業職位增加37.2萬個，高於市場預期，失業率維持3.6%，符合市場預期。6月私人市場新增職位38.1萬個，多過市場預期，當中貨品製造業職位增加4.8萬個，服務業職位增加33.3萬個。6月政府職位減少9千個。

數據又顯示，6月平均時薪上升0.3%，符合市場預期；每周工時維持34.5小時，略低於市場預期。