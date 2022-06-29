美國消費信心跌至16個月低 美股先升後跌

受到通脹持續和利率不斷上升拖累，美國人對未來感到悲觀。美國消費者信心跌至 16 個月以來的最低水平。公布數據後，美股隨即從高位倒跌，道瓊斯工業平均指數收市報30,946點，跌491點，跌幅接近1.6%，納斯達克指數收市報11,181點，跌343點或約3%，標準普爾500指數報3,821點，跌78點或2%。

受中國放寬防疫限制消息刺激，美股周二早段大幅高開，道指一度漲超過400點，隨後美國公布消費信心指數回落至16個月低位，拖累大市蒸發所有升幅，最多倒跌超過500點，點終以接近低位收市。

美國會議委員會周二表示，消費者信心指數從5月的103.2下滑至6 月的98.7，連續第二個月下降，也是自2021年2月以來的最低水平。

根據消費者對收入、商業和勞動力市場狀況的6個月展望計算的預期指數，從5月份的73.7跌至66.4，這是自 2013 年以來的最低水平。

消費者對前景悲觀 源於通脹憂慮

美國諮商會經濟指標高級主管弗蘭科（Lynn Franco）表示：「消費者對前景的悲觀看法，主要源自對通脹的憂慮，尤其擔心燃油和食品價格上升。」他說，預期指數值已遠低於80，反映2022年下半年增長放緩，到年底經濟衰退的風險越來越大。

花旗把標指今年目標下調至4，200點，反映聯儲局政策立場轉鷹及高通脹對估值的影響，並指盈利風險明年將會成為更大問題。

高盛策略員亦認為，美國企業的邊際利潤預測過於樂觀，當華爾街分析員下調盈利預期，股市將面臨更大的下滑風險。