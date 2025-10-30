美國減息懶人包｜甚麼是減息？對港股樓市有何影響？一文睇清利率走勢及潛在風險

美國聯儲局於香港時間周四(10月30日)再度宣布減息0.25厘，為今年內連續第二次降息，將聯邦基金利率目標區間下調至3.75厘至4厘。香港金管局亦隨即宣布下調基本利率0.25厘至4.25厘，即時生效。儘管儲局今次減息符合市場預期，但主席鮑威爾表明，對於12月會否再度減息仍「未有定論」。為此，本文整合美國減息的重要資訊，包括聯儲局最新減息時間表，並解釋減息對香港股市、樓市及經濟等的潛在影響，希望能助你在減息周期中把握機遇。
美國減息懶人包｜甚麼是「減息」？
「減息」與「加息」是央行調控經濟的兩種相反手段：
- 減息：央行下調基準利率，屬於寬鬆貨幣政策。目的是降低社會整體借貸成本，理論上可以鼓勵企業投資與個人消費，以刺激經濟增長。
- 加息：央行上調基準利率，屬於緊縮貨幣政策。目的是提高借貸成本，為過熱的經濟降溫，並抑制通貨膨脹。美國聯儲局近年的連續行動，就是典型的加息周期。
美國減息懶人包｜美國「減息」怎樣影響全球？
美國作為全球最大的經濟體，對環球經濟影響深遠，美元仍是流通性極高的貨幣。當美國加息時，投資者可能會將資金轉移到美國以享受高息；而減息時，資金則可能流出美國，尋找更高回報的國家，從而使全球市場資金更加充裕。因此，美國的加息或減息對全球金融市場和貿易體系具有重大影響。
美國減息懶人包｜何謂「放鷹」和「放鴿」？
在貨幣政策中，「鷹派」與「鴿派」是形容決策者的兩種主要立場：
- 「放鷹」：指官員主張緊縮貨幣，優先控制通脹。這通常意味著他們支持更快加息或更長時間維持高利率。
- 「放鴿」：指官員傾向寬鬆貨幣，更看重刺激經濟與就業。這通常代表他們支持放慢加息、暫停加息，甚至轉為減息。
一般而言，聯儲局「放鷹」通常被市場解釋為壞消息，而「放鴿」則通常被視為好消息。
美國減息懶人包｜聯儲局2025年減息幾次？
回顧2025年，聯儲局在多次會議後於9月首次減息0.25厘，隨後在10月再次減息0.25厘，使利率區間降至3.75厘至4.00厘。截至10月底，聯儲局已共減息兩次。市場正密切關注12月9日至10日的最後一次議息會議，是否會進行第三次減息將成為焦點。如果今年的減息幅度未達預期，市場分析認為2026年仍有進一步降息的空間。
|2025至2026年美國議息時間表
|日期
|結果
|利率
|減息機率
|1月28至29日
|不減息
|維持4.25%至4.5%
|低
|3月18至19日
|不減息
|同上
|低
|5月6至7日
|不減息
|同上
|低
|6月17至18日
|不減息
|同上
|低
|7月29至30日
|不減息
|同上
|低
|9月16至17日
|減0.25％
|降至4%至4.25%
|高
|10月28至29日
|減0.25％
|降至3.75%至4%
|高
|12月9至10日
|待公布
|預測降至3.5%至3.75%
|較高
|2026年1月至6月
|待公布
|待公布
|
中性(目前市場仍預測明年有望進一步減息)
美國減息懶人包｜年底前還會再減息？
儘管聯儲局主席鮑威爾目前對於12月是否再次減息仍未有定論，委員看法分歧很大。不過，根據聯儲局9月時公布的「點陣圖」顯示，多數決策者仍預期今年有機會再減息一次，目標是讓利率中位數在年底前降至3.5厘至3.75厘區間。這意味著，12月再減息的機會較高，現時市場正密切關注相關經濟指標的變化。
美國減息懶人包｜甚麼因素決定再減息？
聯儲局的減息決定，主要根據以下幾項關鍵經濟指標的表現來綜合判斷：
- 通脹率(CPI/PPI)：屬關鍵因素，若通脹持續放緩並接近2%目標，將為減息提供最明確的理由。
- 失業率：健康的就業市場是經濟的基礎。一旦失業率顯著上升，顯示經濟可能轉弱，便會增加減息的壓力。
- GDP增長：當明顯放緩，出現衰退風險時，聯儲局便可能考慮透過減息來刺激經濟活動。
- 市場與前瞻數據：消費者信心指數等軟數據，能反映公眾對經濟的感受；同時，金融市場狀況與聯儲局自身的政策指引，也對減息決策有影響。
美國減息懶人包｜對港股樓市有何影響？
對港股影響方面，在過往美國減息周期中，借貸成本下降通常會推動資金流入港股，以下板塊尤其受關注：
- 科技股：利率下降有助提升其未來收益的估值。
- 房地產信託(REITs)：借貸成本降低，穩定租金收益更吸引。
- 高息股：債息回落，資金可能推升股價，抑或轉投公用股等穩定派息資產。
對香港樓市影響方面。美國減息後，香港銀行通常跟隨下調「最優惠利率」(P)，但實際調整幅度需視乎本地資金狀況。若P跟隨下調，將帶來兩大影響：
- 減輕供樓負擔：浮息按揭的業主每月還款額將會減少。
- 刺激市場需求：貸款成本下降，有助提升買家的入市意願與負擔能力。
然而，金管局總裁余偉文指出，房地產市場受經濟、就業和供求等眾多因素影響，美國未來減息步伐仍存有很大不確定性，提醒市民做置業、投資和借貸決定時，要充分管理好利率風險。
美國減息懶人包｜減息路上有何潛在風險？
儘管市場預期美國年內有望繼續減息，但以下風險可能打亂聯儲局的步調：
- 通脹再度升溫：若能源、食品價格因關稅或供應問題反彈，或服務價格居高不下，可能迫使聯儲局推遲甚至停止減息，甚至加息，屆時股市有可能面臨巨震。
- 就業市場過熱：若非農就業及薪資增長持續強勁，聯儲局或認為經濟毋須進一步刺激，從而放慢寬鬆步伐。
- 外部突發事件：全球地緣政治衝突、金融動盪或美國政府停擺問題延長等「黑天鵝」事件，都可能擾亂市場，令減息決策增添變數。