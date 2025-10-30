美國減息懶人包｜甚麼是減息？對港股樓市有何影響？一文睇清利率走勢及潛在風險

美國聯儲局於香港時間周四(10月30日)再度宣布減息0.25厘，為今年內連續第二次降息，將聯邦基金利率目標區間下調至3.75厘至4厘。香港金管局亦隨即宣布下調基本利率0.25厘至4.25厘，即時生效。儘管儲局今次減息符合市場預期，但主席鮑威爾表明，對於12月會否再度減息仍「未有定論」。為此，本文整合美國減息的重要資訊，包括聯儲局最新減息時間表，並解釋減息對香港股市、樓市及經濟等的潛在影響，希望能助你在減息周期中把握機遇。

美國減息懶人包｜甚麼是「減息」？

「減息」與「加息」是央行調控經濟的兩種相反手段：

減息： 央行下調基準利率，屬於寬鬆貨幣政策。目的是降低社會整體借貸成本，理論上可以鼓勵企業投資與個人消費，以刺激經濟增長。

加息：央行上調基準利率，屬於緊縮貨幣政策。目的是提高借貸成本，為過熱的經濟降溫，並抑制通貨膨脹。美國聯儲局近年的連續行動，就是典型的加息周期。

美國減息懶人包｜美國「減息」怎樣影響全球？

美國作為全球最大的經濟體，對環球經濟影響深遠，美元仍是流通性極高的貨幣。當美國加息時，投資者可能會將資金轉移到美國以享受高息；而減息時，資金則可能流出美國，尋找更高回報的國家，從而使全球市場資金更加充裕。因此，美國的加息或減息對全球金融市場和貿易體系具有重大影響。

美國減息懶人包｜何謂「放鷹」和「放鴿」？

在貨幣政策中，「鷹派」與「鴿派」是形容決策者的兩種主要立場：

「放鷹」： 指官員主張緊縮貨幣，優先控制通脹。這通常意味著他們支持更快加息或更長時間維持高利率。

「放鴿」：指官員傾向寬鬆貨幣，更看重刺激經濟與就業。這通常代表他們支持放慢加息、暫停加息，甚至轉為減息。

一般而言，聯儲局「放鷹」通常被市場解釋為壞消息，而「放鴿」則通常被視為好消息。