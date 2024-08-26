美國減息｜普徠仕料美國9月起減息0.25厘　取決於勞動力市場數據

Blerina Uruci表示，鮑威爾在年會上再次强調維持依賴數據制定政策，她預期，聯儲局將在9月的會議上開始減息25個基點，並計劃在今年餘下每次會議減息25個基點，又指9月份的點陣圖可能會反映這種預期。

不過，Blerina Uruci，實際減幅將取決於勞動力市場數據。她稱，勞動力市場數據遜於預期，或會導致聯儲局減息50個基點，意味著失業率進一步攀升或每月就業人數增長低於10萬。

未來12個月或合共減息1厘以上

而她對就業人數增長的預期較高，因為政府、醫療保健、教育持續推動就業增長，若就業人數增長為10萬人，這將意味著經濟中其他對利率敏感的行業出現就業流失；然而，若經濟發展趨勢如她預期，今年將無須減息50個基點，未來12個月合共減息將介於100個基點至125個基點之間，而市場當前預期將減息200個基點。