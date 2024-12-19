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財經
2024-12-19 08:00:00

美國減息｜聯儲局減息0.25%　「放鷹」料明年只減2次　道指急挫逾1100點創50年最長跌浪

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美國聯儲局主席鮑威爾表示，可能需要一兩年時間才能達到2%的通脹目標。(AP)

美國聯儲局主席鮑威爾表示，可能需要一兩年時間才能達到2%的通脹目標。(AP)

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美國聯儲局一如市場如期再減息四分一厘或0.25%，聯邦基金利率目標區間降至4.25至4.5厘。這是聯儲局繼9月和11月之後，連續第3次會議宣布降息，亦是今年最後一年宣布降息。

然而，最新利率點陣圖顯示，未來減息步伐會有「鷹派降息」傾向，預計明年只會減息兩次，較9月時的預測少兩次。主席鮑威爾「放鷹」，表示可能需要一兩年時間才能達到2%的通脹目標。消息拖累美股急跌，道指數大跌過千點，連續10個交易日下跌，是1974年10月以來最長跌市。而納指跌716點，標普跌178點。

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最新利率點陣圖顯示，預計明年只會減息兩次，較9月時的預測少兩次。(美聯儲局官網截圖) 最新預測顯示，美國今年經濟增長是2.5%，較上次預測高0.5個百分點。(美聯儲局官網截圖) 鮑威爾在記者會上形容，本月的減息決定是一個艱難的選擇。(AP) 鮑威爾在記者會上形容，本月的減息決定是一個艱難的選擇。(AP) 美國聯儲局主席鮑威爾表示，可能需要一兩年時間才能達到2%的通脹目標。(AP) 美國「鷹派降息」拖累美股急跌，道指數大跌1,123點。(AP)

鮑威爾：本月減息決定是艱難選擇

鮑威爾表示，聲明中增加了關於調整利率「幅度和時機」的措辭表明，美聯儲局正處於或接近放緩降息的時刻。降息步伐放緩反映出今年經濟數據走高，明年降息步伐放緩反映通脹預期上升。

他在記者會上形容，本月的減息決定是一個艱難的選擇。他說儘管當前政策不像之前那麼具有限制性，但目前的利率仍「顯著」抑制經濟活動，聯儲局「正在繼續減息的軌道上」。不過他也表示，明年加息似乎不太可能出現，而在在採取額外減息措施之前，官員們需要看到通脹方面取得更多進展。

稱聯儲局不能持有Bitcoin　無意尋求修法

當被問及傳候任總統特朗普(Donald Trump)有意推比特幣(Bitcoin)作為美國戰略儲備基金，鮑威爾回應指，聯儲局不被允許擁有比特幣，也無意持有，亦不希望改變法律。

此外，美國聯儲局最新預測顯示，美國今年經濟增長是2.5%，較上次預測高0.5個百分點，明年就放緩至2.1%。 失業率方面，今年是4.2%，較九月時的預測低0.2個百分點，明年是4.3%。今年通脹由9月時預測的2.3%，調升至2.4%；美聯儲局關心的核心通脹率亦由上次預測的2.6%，上調至2.8%。明年的通脹及核心通脹率同樣是2.5%。

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