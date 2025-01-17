美國減息｜聯儲局「鷹派降息」改口風？理事沃勒：今年或減息3至4次

沃勒指出，12月份的通脹數據表現良好，如果未來的數據與此一致，儲局可能會在今年進一步降息，且時間可能早於投資者的預期。他認為降息有可能在今年上半年發生，並不排除3月份降息的可能性。

此前，由於美國12月份的非農就業數據超出預期，失業率意外降至4.1%，部分市場人士預計美國今年只會減息一次，且不會在上半年出現。

具體取決於經濟數據

沃勒還表示，官員們對中性利率的預估中值顯示，今年可能減息3至4次，具體數量取決於經濟數據。如果數據不佳，減息次數可能減至2次；若通脹持續高企，甚至可能只減息一次。中性利率是指既不刺激也不抑制經濟增長的利率水平。

根據CME FedWatch工具，12月CPI數據公布後，市場預期今年將降息2次，首次降息可能在5月或6月，第二次降息可能在11月之後。