美國減息｜鮑威爾：聯儲局或很快停止縮表　暗示將進一步減息

未來幾個月或停 縮表

鮑威爾指出，聯儲局長期以來的計劃是，當準備金超出局方認為已充足準備的金額時，就不再縮減資產負債表，他說：「我們可能在未來幾個月就到達那一點，我們也正密切關注很多指標，以便做出這個決定」。

在市場最關注的利率方面，鮑威爾表示，儘管近期聯邦政府停擺導致部分官方經濟數據延遲發布，但自上月議息會議以來，就業市場與通脹前景整體上未出現重大變化，經濟增長甚至略強於預期。惟勞動力市場也出現了一些疲軟跡象，雖然失業率仍處於低位，但未來可能面臨上行壓力。他強調，聯儲局將繼續根據經濟前景和風險平衡來調整貨幣政策，而不是遵循預設路徑。這句話引發了市場的廣泛關注，也被認爲是暗示本月將再次減息25個點子。