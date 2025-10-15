熱門搜尋:
財經
2025-10-15 16:15:00

美國減息｜鮑威爾：聯儲局或很快停止縮表　暗示將進一步減息

鮑威爾表示，聯儲局可能很快停止縮表。圖為美國總統特朗普與鮑威爾。(資料圖片)

美國聯儲局主席鮑威爾周二(14日)在費城出席全國商業經濟協會(NABE)活動時，發表關於美國經濟前景和貨幣政策的講話。他表示，聯儲局可能很快就會停止縮表，並暗示未來可能進一步減息。

市場預期聯儲局在年內再減息2次的機率高達逾九成。(FedWatch官網截圖)

未來幾個月或停縮表

鮑威爾指出，聯儲局長期以來的計劃是，當準備金超出局方認為已充足準備的金額時，就不再縮減資產負債表，他說：「我們可能在未來幾個月就到達那一點，我們也正密切關注很多指標，以便做出這個決定」。

在市場最關注的利率方面，鮑威爾表示，儘管近期聯邦政府停擺導致部分官方經濟數據延遲發布，但自上月議息會議以來，就業市場與通脹前景整體上未出現重大變化，經濟增長甚至略強於預期。惟勞動力市場也出現了一些疲軟跡象，雖然失業率仍處於低位，但未來可能面臨上行壓力。他強調，聯儲局將繼續根據經濟前景和風險平衡來調整貨幣政策，而不是遵循預設路徑。這句話引發了市場的廣泛關注，也被認爲是暗示本月將再次減息25個點子。

市場料年內再減息兩次機率逾九成

這是聯儲局本月議息會議前，鮑威爾最後一次公開談話。根據CME FedWatch工具的最新數據，市場預期聯儲局在10月減息0.25%的機率高達95.7%；而於12月會議再次減息0.25厘的機率，亦高達92.7%，反映市場已幾乎篤定聯儲局將於年內進行至少兩次減息。

