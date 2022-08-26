美國爆運動鞋龐氏騙局 6萬對運動鞋將放售

美國早前爆出運動鞋龐氏騙局，一位名為Michael Malekzadeh人士擁有的美國公司Zadeh Kicks聲稱有運動鞋預售，獲得大量買家訂購並付款後，卻從未收取貨品，其後事件被揭實為龐氏騙局，並被美國政府控告他電匯詐騙、串謀詐騙銀行及洗黑錢等罪名。據報他欺騙顧客超過7,000萬美元，並偽造貸款申請獲得1,500萬美元銀行融資。

彭博社引述法庭文件報道，法院最近下令該公司接管人研究將倉內的運動鞋出售。一個可能性是全批出售；另一選項是透過多個轉售平台售賣。據估計，該批貨品約值1,200萬美元至2,000萬美元。貨倉目前由保安人員把守。

運動鞋行業書藉的作者Jared Goldstein認為，有些鞋在轉售市場上可能價值數千美元，但據計算，大多數鞋的平均價格為200美元至300美元。對接管人而言，真正的考驗將是，批量出售這些運動鞋可如何定價，即使每對鞋減20美元，加起來也能達到數百萬美元。