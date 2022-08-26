美國爆運動鞋龐氏騙局 6萬對運動鞋將放售

美國早前爆出運動鞋龐氏騙局，一位名為Michael Malekzadeh人士擁有的美國公司Zadeh Kicks聲稱有運動鞋預售，獲得大量買家訂購並付款後，卻從未收取貨品，其後事件被揭實為龐氏騙局，並被美國政府控告他電匯詐騙、串謀詐騙銀行及洗黑錢等罪名。據報他欺騙顧客超過7,000萬美元，並偽造貸款申請獲得1,500萬美元銀行融資。
彭博社引述法庭文件報道，法院最近下令該公司接管人研究將倉內的運動鞋出售。一個可能性是全批出售；另一選項是透過多個轉售平台售賣。據估計，該批貨品約值1,200萬美元至2,000萬美元。貨倉目前由保安人員把守。
運動鞋行業書藉的作者Jared Goldstein認為，有些鞋在轉售市場上可能價值數千美元，但據計算，大多數鞋的平均價格為200美元至300美元。對接管人而言，真正的考驗將是，批量出售這些運動鞋可如何定價，即使每對鞋減20美元，加起來也能達到數百萬美元。
聲稱有預售 買家落單付款後無貨收
據報，倉內囤積59,780對運動鞋，其中Nike佔48,339對、Yeezys佔4,746對、Adidas佔4,626對，其他還包括Asics、New Balance、Converse等。
首批1,100對出售的是Malekzadeh的個人珍藏，包括新運動鞋及二手運動鞋，最終目標售出最多的運動鞋，以補償數以千計落單後未有收到貨品的顧客。不過專家估計，即使將所有運動鞋出售，獲得金額都會遠遠不足以補償受害人。而且即使能取回款項，也需要數以月計的時間。
全數出售也不足以補償全部買家
事件起緣Malekzadeh聲稱有限量版Air Jordans和其他品牌在運動鞋以低於市價出售，而且時為廠商推出運動鞋之前。檢察官表示，他沒有擁有這批數千對的運動鞋，但卻接受訂單並收錢。控方指，他透過預售Air Jordans 11 Cool Grey單一型號獲得7,000萬美元。他預售獲得總額目前尚未有披露。