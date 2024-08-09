美國禁中港5企產品涉新疆強迫勞動，包括港股上市稀鎂科技及世紀陽光。

據美國國土安全部公布，新增將5間公司列入《防止強迫維吾爾人勞動法》（UFLPA）的實體名單，包括主要生產鎂肥及鎂合金產品的兩間香港上市公司「稀鎂科技」及「世紀陽光」；亦包括另一港股上市公司紫金礦業（2899）子公司「新疆哈巴河阿舍勒銅業有限公司」，該公司專注開採有色金屬；也包括「Xinjiang Tengxiang Magnesium Products Co., Ltd.」，以及「Kashgar Construction Engineering (Group) Co., Ltd.」。

美國國土安全部部長Alejandro N. Mayorkas表示，公告加強對《維吾爾強迫勞動預防法》的執行，並幫助負責任的公司進行盡職調查，以便共同將強迫勞動產品拒之門外，重申將繼續全力執行這項法律，努力打擊對維吾爾人和其他受迫害群體的剝削和虐待，保護自由公平的市場。

目前禁止的名單另包括70多個與棉服、汽車零部件、乙烯基地板、太陽能電池板等產品有關的實體。該名單限制與美國政府所稱的中國新疆地區對少數民族的持續種族滅絕有關的進口。