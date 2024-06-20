美國納斯達克據報加強對內地及香港小型IPO進行審查

外電引述消息報道，美國納斯達克傳出再次加強對內地及香港小型IPO上市的審查，多間香港及內地IPO申請人遭到納斯達克進一步質詢，有指納斯達克希望避免重蹈兩年前數隻新股上市後出現劇烈波動的情況。納斯達克交易所發言人對報道拒絕置評。

《彭博》報道，納斯達克質詢的部分，主要集中在這些公司於上市前，出售股票投資者的身份及獨立性。在某些情況下，納斯達克需要文件來支持相關私人股票估值，以及銀行文件來往證明，以反映資金在購買過程中確實已易手；納斯達克亦希望能證明投資者的獨立性，消除市場對股票上市後，被拉高後拋售的質疑。

報道又引述消息人士表示，目前為止尚未有IPO，因納斯達克的最新行動而被暫停，不過上市過程亦因此延長數周，導致成本及不確定性增加。

2022年有細價股波動引市場質疑

2022年，包括尚乘數科（美：HKD） 及Addentax Group（美：ATXG）等多隻來自內地及香港的細價股，在首掛當天就飆升逾300倍，惟之後數周即暴跌，引起市場提出重大質疑。

至於今年約有20間來自內地及香港的公司於納斯達克上市，籌集資金累計達1.95億美元（折合約15.22億港元）。