美國經濟泡沫爆破、標普或腰斬 著名投資者葛拉漢再發警告

外媒《Markets Insider》報道，Jeremy Grantham在最近一次訪問中表示，美國家庭的收入難支撐房價，抵押貸款成本飆升削弱人們的買房能力，人們將意識到房產價值低於預期，開始減少在旅行、高等教育及昂貴物品的開支，導致經濟成長受壓。

零利率引發資產價格暴漲

Jeremy Grantham說，這些事情不會一夕之間爆發，但對房地產市場留下很大的陰影，在經濟上比股市更加危險，「我認為不會崩盤，但預期房價將回落至人們更能負擔的水平。」他也提到，上一次高峰是2006年，直到2012年才回落，整個過程花了6年時間。

去年1月，Jeremy Grantham針對股票、債券、房地產的泡沫化問題敲響警鐘，他認為，資產價格暴漲的原因應歸咎於近乎零的利率，讓借貸變得非常便宜。現在美國聯儲局升息至5%以打擊通脹，提高了貸款、信用卡、汽車貸款與其他類型債務的債務成本。