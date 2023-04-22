美國經濟泡沫爆破、標普或腰斬 著名投資者葛拉漢再發警告

記者高珞曦／綜合報道
曾預見2000年科網股泡沫爆破及2008年金融海嘯的知名投資者、GMO資產管理共同創辦人Jeremy Grantham，近日再次警告，投資者將面臨美國房地產業低迷、銀行業問題，以及標普500指數（Standard & Poor's 500）下跌約25%等狀況。
外媒《Markets Insider》報道，Jeremy Grantham在最近一次訪問中表示，美國家庭的收入難支撐房價，抵押貸款成本飆升削弱人們的買房能力，人們將意識到房產價值低於預期，開始減少在旅行、高等教育及昂貴物品的開支，導致經濟成長受壓。
零利率引發資產價格暴漲
Jeremy Grantham說，這些事情不會一夕之間爆發，但對房地產市場留下很大的陰影，在經濟上比股市更加危險，「我認為不會崩盤，但預期房價將回落至人們更能負擔的水平。」他也提到，上一次高峰是2006年，直到2012年才回落，整個過程花了6年時間。
去年1月，Jeremy Grantham針對股票、債券、房地產的泡沫化問題敲響警鐘，他認為，資產價格暴漲的原因應歸咎於近乎零的利率，讓借貸變得非常便宜。現在美國聯儲局升息至5%以打擊通脹，提高了貸款、信用卡、汽車貸款與其他類型債務的債務成本。
預計在3000點左右觸底
Jeremy Grantham還表示，標普500指數可能會從目前4,130點的水平下滑27%至52%，預計在3,000點左右觸底，但同時也在擔心會回落至2,000點。過去標普2009年觸及666點，如果這次真的跌到2,000點，從近14年記錄算起來也是2009年的3倍之多。
Jeremy Grantham也說，矽谷銀行、 Signature Bank等銀行的倒閉潮確實衝擊金融市場，而且牽動市場擔憂信貸緊縮問題，他呼籲固定收益投資人要特別小心，「我們的確有可能面臨滾動的財務壓力」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章