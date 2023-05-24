美國聯儲局縮表萬億 樓市股市必受影響

美國聯儲局宣佈再加息0.25厘，聯邦基金利率目標區間上調至介乎5厘至5.25厘。聯儲局主席鮑威爾表示，當局不再說「預計進一步加息」，指停加息正接近甚至已達終點，又重申銀行業狀況已普遍改善。但是大家只是焦點在利息，但是縮表仍然是持續。

聯儲局的總資產規模在2020新冠肺炎疫情前約為4兆美元，但是疫情後採用無限QE，瘋狂印鈔，資產規模至2021年底就攀升到了8.9兆美元，增加了近5兆美元，也加速了通脹增長的速度。所以從2022年1月11日就表示接下來的會議要開始討論縮表，3月宣佈停止購債，並在5月4日正式發出聲明，於6月1日開始進行縮表，減持公債和MBS。

針對公債：縮表幅度設定在每月300億美元，3個月後提高到每月600億美元。針對MBS：縮表幅度設定在每月175億美元，3個月後提高到每月350億美元。如果美國聯邦儲備委員會計畫在2023年每個月縮減950億美元的資產上限，那麼2023年總共可能會縮減1.14萬億美元（12個月 x 950億美元/月）。而未來3年預計共要縮表約佔目前聯儲局總資產約三分之一。

標準普爾 500 指數和美聯儲的資產負債表高度相關。根據數據的統計2009年1月至2020年10月的資料研究Fed擴大或縮小其資產負債表（單變數和控制其他市場變數）對市場的影響，市場對Fed資產負債表的擴張（縮減）有積極（消極）的反應。隨著中央銀行注入流動性，市場反應積極，這推高了價格。這似乎在Fed行動後的第3和第4周最為明顯和統計學顯著。而上圖亦完美顯示標準普爾 500 指數非常清晰地反映了美聯儲資產負債表的這些增長。

那麼股市會受影響嗎? 而上圖為中原指數及聯儲局資產負債表的圖表，大家可見港樓及聯儲局資產負債表的圖表成正面的影響。每次金融危機都是中產當災，這一次會例外嗎?

您提到的這些情況是量化寬鬆政策可能帶來的副作用之一。雖然大規模購買資產可以注入流動性，但這也可能導致市場出現泡沫，尤其上市公司趁著超低利率大規模舉債融資，然後在股市上大舉回購自家股票來推高股價，數千萬乃至上億美元的獎金落袋為安，董事會、CEO皆大歡喜，但它們並沒有直接促進實體經濟的增長，也沒有創造新的就業機會。但是長期的高利率，以平宜的利息去借錢回購，是否仍然可行? 或許這些回購可能會使公司負債更多，從而使它們更容易陷入財務困境。

鮑威爾說通脹仍需時下降，若果預測正確，需要時間減息才合理，待需求及就業市場需要進一步回軟，非住屋服務範疇有改善，方適合減息。減不減息重點在「需求及就業市場需要進一步回軟」，那表示什麼，即是要經濟轉差才可以。那麼即是聯儲局是在打壓通脹先要打低經濟。

而小龍反問，如果聯儲局縮表萬億，那麼市場上的錢在那不見了? 如果聯邦儲備委員會開始縮減資產規模，那麼它將逐漸減少其持有的債券和其他資產，這將導致從市場中撤回一定數量的流動性。這意味著市場上的錢會減少，但這並不意味著這些錢消失了。相反，這些錢可能會重新分配到其他資產或市場上，例如股票、商品或房地產等。

此外，縮減資產規模可能會導致利率上升，從而使借款成本增加。縮減資產這將導致從市場中撤回一定數量的流動性。這意味著市場上的錢會減少。每次金融危機都是中產當災，這一次會例外嗎？

作者：江恩小龍劉君明

江恩理論及經濟周期專家，曾到中港台三地演講及出版多本技術分析書。目前在證券公司專注於債券，股票及投資帳戶組合管理。 網站: https://ericresearch.org

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