美國聯儲｜鮑威爾連任主席　40年來最嚴重通脹成未來四年一大任務

美國參議院周四（12日）以80票贊成、19票反對，確認鮑威爾（Jerome Powell）連任聯儲局主席一職，在未來四年繼續帶領聯儲局應對近四十年來最嚴重通脹情況。

幾個月來，儘管對通貨膨脹和美聯儲為減輕物價壓力而迫切啟動的積極加息行動感到不安，但鮑威爾的提名一直有望獲得兩黨批准。美聯社報道，鮑威爾所得的票數與四年前獲時任總統特朗普（Donald Trump）提名時相若，當時參議院以84票贊成、13票反對，通過他執掌聯儲局。

大多數反對者是共和黨人，但也有部份民主黨人加入，包括Robert Menendez和Elizabeth Warren。Menendez表示，鮑威爾在促進聯儲局領導層多元化方面做得不夠，而Warren則表示，他在銀行監管方面仍有待改進。

多數參議員對鮑威爾在COVID-19疫情期間的舉措表示認可，認為美聯儲在美國經濟從大流行病導致的經濟衰退中迅速復甦時發揮了關鍵作用。

聯儲局加息0.5厘 近來最高加幅

在疫情肆虐的大部份時間裏，美國央行將利率保持在接近零的水平，購買了數萬億美元的國債和抵押貸款支持債券，以保持資金在經濟活動中流動，並向金融機構、企業和市政府機構提供了數十億美元的緊急貸款。

早前美國聯儲局宣佈將會加息0.5厘，為二十多年來最大的加幅，希望此舉動可以有效對抗通漲。

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