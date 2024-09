美國芝士從本土創新走到全球領先 攜逾千品種和得獎芝士打入港市場

協會與本地超市合作,在美國製的芝士包裝上印上顯眼的「Cheese from the USA」標誌,讓大眾認識更多優質美國芝士。

突破傳統創「驚喜」芝士

美國目前生產超過1,000種不同種類的芝士,包括歐洲風味的芝士,如Mozzarella,還有美國原創的芝士,例如cream cheese和Monterey Jack等。在2019年,美國某芝士生產商在World Cheese Awards 中,憑Rogue River Blue擊敗芝士大國之一的意大利,成為世界冠軍,冠上「芝士之王」之名。Merle分享美國芝士的成功秘訣在於「The US is unbound by tradition.(美國不受傳統束縛)」。她解釋:「我們會在傳統配方上加添創意,改進芝士的質感與風味,變得更有『驚喜』。」協會全球餐飲服務計劃副總裁Amy Foor補充,美國芝士高品質來自於美國的優質牛奶,這些牛奶不僅達到A級標準,而且嚴格管理牛隻健康和營養,提高牛奶的蛋白質和脂肪含量,這些都是製作高品質芝士的關鍵因素。