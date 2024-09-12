美國芝士從本土創新走到全球領先 攜逾千品種和得獎芝士打入港市場

美國芝士憑藉創新的技術、多元化的產品組合和環保生產的理念，成功從本土市場走向國際舞台。如今，美國已經生產逾千芝士品種，成為全球最大的生產國，其產量是超越三大歐洲生產國總和，也擁有全球最大乳酪生產商，年均生產量等於新西蘭一年生產量，也在國際舞台上贏得許多獎項，在全球芝士市場中建立了高品質的品牌形象。美國乳製品出口協會（USDEC）今次在香港的市場推廣活動中強調，美國芝士的成功依賴於創意和技術。美國芝士現正在積極打入香港市場，透過多方位的市場策略吸引本地大廚和消費者的關注。 超越歐洲成為全球芝士出口大國 美國是全球最大的單一國家芝士生產國，每年生產接近650萬噸芝士，佔全球產量29%，超越歐洲三大芝士生產國，意大利、德國和法國，合共生產量約530萬公噸。協會全球零售計劃高級副總裁Merle McNeil解釋箇中原因：「比較其他國家如新西蘭，美國不受土地和牛奶生產的限制，以當前的增長率來看，本土產量可望再增加約一成。再者，美國與部分歐洲國家，甚至大洋洲國家不同的是，美國全年無間斷生產牛奶，然而新西蘭在6至8月是不適合生產芝士的。」除此之外，美國在2018年超越新西蘭，成為全球最大的芝士出口國，由2006年的出口量約7萬公噸，飈升至現時接近50萬公噸。

協會與本地超市合作，在美國製的芝士包裝上印上顯眼的「Cheese from the USA」標誌，讓大眾認識更多優質美國芝士。

突破傳統創「驚喜」芝士 美國目前生產超過1,000種不同種類的芝士，包括歐洲風味的芝士，如Mozzarella，還有美國原創的芝士，例如cream cheese和Monterey Jack等。在2019年，美國某芝士生產商在World Cheese Awards 中，憑Rogue River Blue擊敗芝士大國之一的意大利，成為世界冠軍，冠上「芝士之王」之名。Merle分享美國芝士的成功秘訣在於「The US is unbound by tradition.（美國不受傳統束縛）」。她解釋：「我們會在傳統配方上加添創意，改進芝士的質感與風味，變得更有『驚喜』。」協會全球餐飲服務計劃副總裁Amy Foor補充，美國芝士高品質來自於美國的優質牛奶，這些牛奶不僅達到A級標準，而且嚴格管理牛隻健康和營養，提高牛奶的蛋白質和脂肪含量，這些都是製作高品質芝士的關鍵因素。

進軍香港 多管齊下的市場策略 香港作為亞洲的美食中心，是美國芝士進軍亞洲市場的重要目標之一。USDEC採取了一系列市場策略，旨在提高美國芝士在香港市場的知名度和接受度。這些策略不僅針對專業廚師和餐飲業者，也直接面向廣大消費者。協會將與國際廚藝學院（ICI）推出「美國芝士專員認證計劃」(Certified USA Cheese Specialists)，為香港的專業廚師和烹飪學生提供培訓。該計劃不僅提升廚師對美國芝士的認知和使用技巧，還幫助他們將美國芝士融入各種創意菜品中。與此同時，協會與香港超市合作舉行各類推廣活動，並在美國製的芝士包裝上貼上顯眼的「Cheese from the USA」標誌，方便消費者識別和信任美國芝士；也會在社交網站分享各類食譜，讓美國芝士逐步成為家家戶戶餐桌上的新寵。 Amy 和Merle不忘盛讚今次訪港之旅，品嚐了一些創新料理，如含有芝士的點心，也期待嚐到酒樓名菜「芝士龍蝦伊麵」。她們了解芝士並非華人飲食文化的一部分，但相信美國芝士的多樣性和創新性，將會俘虜了香港消費者的味蕾，不僅是西式菜餚，也包括本地菜餚。

