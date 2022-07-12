美國議息前再有港銀行上調H按封頂息 加P前奏

美國兩星期後再議息，再有香港銀行率先調高同業拆息按揭（H按）銷息上限。繼星展銀行及富邦銀行後，華僑永亨銀行將新做按揭的H按封頂息率調高25至35點子，到介乎2.75厘至2.85厘，同時該行相應將現金回贈增加0.2個百分點至1.5%。

華僑永亨向傳媒確認，由7月11日起上調H按鎖息上限為P減2.65厘至P減2.75厘，實際鎖息上限為2.75厘至2.85厘。至於H按最低按揭息率仍為H加1.3厘，現金回贈最高為貸款額1.5%。

此前，富邦銀行將新造H按的鎖息上限，由最優惠利率（P，該行為5.375厘）減2.875厘，上調至P減2.65厘，即封頂息由2.5厘升至2.725厘，加幅為0.225厘。

星展銀行據傳亦已將H按封頂利率上調0.1厘至2.6厘，而該行回覆傳媒查詢時只表示，會定期審視按揭產品及服務，以保持市場競爭力。

其他大型銀行則維持鎖息上限，中國銀行、滙豐銀行、恒生銀行均為P-2.5厘；渣打為P-2.75厘，實際封頂息率均為2.5厘。

<銀行調整H按封頂息率總覽>

華僑永亨 --- 2.75-2.85厘（上調0.25-0.35厘）

富邦銀行 --- 2.725厘（上調0.225厘）

星展銀行 ---2.6厘（上調0.1厘）

調高H按封頂息被視為是銀行加最優惠利率的前奏，2018年香港銀行在9月加息8分1厘前一個月，便陸續有中小型銀行提高H按計劃鎖息上限。隨着美國繼續加息遏抑通脹，金融業界普遍認為，香港最快於第三季加P，全年加幅介乎0.25厘至0.5厘。有投資銀行更預測加幅高達1厘，最優惠利率將由現時5厘至5.25厘，在年底大升到6厘至6.25厘。

美國勢加息 香港最快第三季加P

富邦銀行（香港）第一副總裁兼投資策略及研究部主管早前潘國光表示，與樓按相關的1個月港元拆息當升至1.2厘時，將觸及H按封頂息口。假如美聯儲7月份再加息0.5厘至0.75厘，而港美息差維持在約100點子，則1個月港元拆息會相應升上1.05厘至1.3厘水平。

有市場人士相信，調高封頂利息主要反映銀行資金成本上升，相信其他中小型銀行會陸續跟隨。不過加息會影響新做按揭客戶壓力測試要求，入息要求亦會相應提高，隨着利率上升，供樓付擔應會有所增加。