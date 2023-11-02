美國議息｜中銀香港王兆宗：談論美國減息言之尚早

中銀香港投資管理總經理王兆宗認為，聯儲局將有條件花更多時間觀察目前利率水平，對經濟和物價的影響，從而調整貨幣政策步伐。

美國聯儲局一如市場所料，將利率維持在5.25至5.5厘不變，會議聲明指美國第三季經濟加速增長，就業增速雖然放緩但仍強勁，而且通脹續處較高水平。聯儲局主席鮑威爾在記者會表示，當局目前並沒有考慮和討論減息，金融條件的變化可能會對政策產生影響，但現時未能判斷美債收益率上升相當於加息多少。中銀香港(2388)投資管理總經理王兆宗認為，聯儲局將有條件花更多時間觀察目前利率水平，對經濟和物價的影響，從而調整貨幣政策步伐，現時談論減息為時尚早。

此外，議息聲明上添加了「金融狀況」一詞，指出金融市場和信貸狀況同時收緊可能會對經濟、招聘和通脹造成壓力，但影響程度尚未確定，聯儲局仍高度關注通脹風險，並將持續監測經濟因素對經濟前景的影響，致力將通脹率降至2%目標。如果出現影響實現目標的風險，當局會「適當」調整貨幣政策。