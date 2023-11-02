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財經
2023-11-02 15:01:10

美國議息｜中銀香港王兆宗：談論美國減息言之尚早

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美國議息｜中銀香港王兆宗：談論美國減息言之尚早

中銀香港投資管理總經理王兆宗認為，聯儲局將有條件花更多時間觀察目前利率水平，對經濟和物價的影響，從而調整貨幣政策步伐。

美國聯儲局一如市場所料，將利率維持在5.255.5厘不變，會議聲明指美國第三季經濟加速增長，就業增速雖然放緩但仍強勁，而且通脹續處較高水平。聯儲局主席鮑威爾在記者會表示，當局目前並沒有考慮和討論減息，金融條件的變化可能會對政策產生影響，但現時未能判斷美債收益率上升相當於加息多少。中銀香港(2388)投資管理總經理王兆宗認為，聯儲局將有條件花更多時間觀察目前利率水平，對經濟和物價的影響，從而調整貨幣政策步伐，現時談論減息為時尚早。

此外，議息聲明上添加了「金融狀況」一詞，指出金融市場和信貸狀況同時收緊可能會對經濟、招聘和通脹造成壓力，但影響程度尚未確定，聯儲局仍高度關注通脹風險，並將持續監測經濟因素對經濟前景的影響，致力將通脹率降至2%目標。如果出現影響實現目標的風險，當局會「適當」調整貨幣政策。

金融環境變化  降低再度加息的必要性

王兆宗續認為，美債期限溢價正在發生變化。在供應方面，美國財政赤字高企、地緣政治的不穩定，導致國防開支增加等原因，使財政部不得不增加國債發行量。與此同時，自去年6月以來，聯儲局持續縮減資產負債表，加上日本央行調整殖利率控管(Yield Curve ControlYCC)政策，令美國國內及最大海外美債投資者的投資需求同時有所下降。在供求因素疊加的情況下，自9月以來，美國2年及10年國債收益率利差已上升超過50點子，導致金融環境有所收緊，或降低再度加息的必要性。

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