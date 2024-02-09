美國議息｜儲局官員：不想排除3月減息可能性　一文整合官員發言 (持續更新)

至於美國財長耶倫稱美國經濟已實現軟着陸，或為企業盈利和股市帶來支持。她表示，現時美國工資漲幅超過物價漲幅，中等收入家庭及工人處境得到改善，又大讚聯儲局在貨幣政策方面處理得很好。

近日以巴衝突造成地緣政治緊張，局勢加劇或加劇股市進一步波動，市場憂慮持續通脹及利率上升。市場料2024年或會減息。

美國加息｜鮑曼：聯儲局加息或已結束及未到減息時間

聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）調整其強烈支持加息的立場，並暗示加息可能已經結束。

鮑曼說，美聯儲在對抗通脹方面取得了進展，並表示短期利率應繼續維持在當前水平。她指，其觀點已經演變爲考慮通脹率進一步下降的可能性，而政策利率將在當前水平維持一段時間，「在我看來，我們還沒有到減息的時候。重要的通脹上行風險仍存在」。

美國加息｜古爾斯比：不想排除3月減息可能性

美國芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）指，希望看到更多證明抗通脹取得進展的數據，但沒有明確排除3月減息的可能性。

他表示，7個月來的通脹數據都非常好，接近甚至低於儲局目標水平，若繼續獲得更多好數據，應該會走上利率正常化道路。

今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的古爾斯比此前表示，自己正在密切關注住房通脹的情況，他又認為利率長期在高水平區間或會引起擔憂。

美國加息｜戴利：現時揣測儲局減息時間仍早

三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）說，基於今年通脹的下降程度，明年開始考慮減息是「妥當之舉」，惟現時揣測減息時間仍過早。

早前他指，最新通脹數據令人鼓舞，他直言，儲局未有考慮減息，指目前只有必要時再次加息，以及在合適情況下宣布緊縮周期結束兩個選項。

美國加息｜梅斯特：下階段不是要考慮何時減息

克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，市場對明年提前減息的押注「超前」，她說，儘管市場關注息口，但下階段不是要考慮何時減息，重點是要清楚貨幣政策，應在多長時間內保持在限制性水平，以令通脹持續和及時回落到2%目標。

美國加息｜威廉斯：不排除儲局會再度加息

紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）表示，儲局貨幣政策具相當限制性，現為25年來最高。

他指，現時利率目標已達至或接近負值，然而通脹能力如持續存在，不排除當局會再度加息。同時預期明年國內生產總值GDP的增長為1.25%，失業率為4.25%。

美國加息｜卡什卡里：料40%機會大幅加息

被稱儲局「新鷹王」的美國明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）指，美國有高達四成的可能，或需要繼續大幅提高利率才可降通脹，他又預計利率會於更長時期內維持在更高水平。

他認為，美國經濟持續增長及消費者支出強勁下，儘管通脹會下降，但仍遠高於聯儲局訂立的2%目標。