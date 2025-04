美國總統特朗普再度公開批評聯儲局主席鮑威爾。週二(29日)他在密歇根州的一場集會上不點名表示:「我有一個在聯邦儲備工作的人員,他的工作表現真的不好。」(I have a FED person who's not really doing a good job),隨後又補充說「希望對聯儲局非常友善和尊重」(I want to be very nice and respectful to the Fed)。雖然特朗普未直接點名鮑威爾,但外界普遍認為這番言論明顯是在批評鮑威爾。