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財經
2024-06-28 15:12:00

美國議息｜聯儲局官員：減息時機尚未成熟　一文整合官員發言

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美國聯儲局官員連環放鷹稱要續加息。(資料圖片)

美國聯儲局官員普遍支持下月加息。(資料圖片)

加息／美國加息／減息／美國減息／美國議息｜美國聯儲局將於8月1日再議息，而美國國債息率近期大升後，儲局官員紛紛表態，令進一步減息的可能性升溫。

此外，聯儲局主席鮑威爾早前向國會議員表示，在「今年某個時候」開始減息「有可能合適」，令市場憧憬或減息機會大增，但他也表明，現時該局尚未做好準備。

以下將整合儲局官員的言論

【6月22日更新】

美國聯儲局官員就下月加息現分歧。(資料圖片)

美國議息｜美國聯儲局2024年議息時間表

 

日期

香港時間

經濟預測

2024年12月19日

2:00 AM

2024年11月8日

3:00 AM

  

2024年9月19日

3:00 AM

2024年8月1日

3:00 AM

  

2024年6月13日

3:00 AM

2024年5月2日

3:00 AM

  

2024年3月21日

2:00 AM

2024年2月1日

2:00 AM

  
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美國議息｜美國聯儲局2023年議息時間表

 

日期

香港時間

經濟預測

2023年2月2日

3:00 AM

  

2023年3月23日

2:00 AM

2023年5月4日

2:00 AM

  

2023年6月15日

2:00 AM

2023年7月27日

2:00 AM

  

2023年9月21日

2:00 AM

2023年11月2日

2:00 AM

  

2023年12月14日

2:00 AM

美國加息｜本輪加息周期

 

日期（美國時間）

變動基點（點子）

變動後利率（%）

2024年3月21日

/

/

2024年2月1日

0

5.25%至5.5%

2023年12月14日

0

5.25%至5.5%

2023年11月2日

0

5.25%至5.5%

2023年9月21日

0

5.25%至5.5%

2023年7月27日

25

5.25%至5.5%

2023年6月14日

0

5%至5.25%

2023年5月4日

25

5%至5.25%

2023年3月23日

25

4.75%至5.00%

2023年2月2日

25

4.50%至4.75%

2022年12月15日

50

4.25%至4.5%

2022年11月3日

75

3.75至4%

2022年9月22日

75

3%至3.2%

2022年7月28日

75

2.50%

2022年6月15日

75

1.50%至1.75%

2022年5月4日

50

0.75%至1.0%

2022年3月17日

25

0.25%至0.50%

2022年1月26日

0

0.25%

美國議息｜博斯蒂克仍預測今年儲局減息1次

擁有貨幣政策投票權的亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）指，相信儲局今年將會減息一次，維持他之前的個人預測。

博斯蒂克認為，通脹仍是主要考慮因素，最近數周的數據反映勞動力市場放緩，通脹情況有所緩和，令他維持在3月時的利率預測。

美國議息｜鮑曼：聯儲局減息時機尚未成熟

擁有公開市場委員會（FOMC）永久表決權的聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，在通脹壓力仍較高的情況下，局方減息時機尚未成熟。

她指，若數據顯示，通脹持續朝向聯儲局目標2%前進，當局將適當地逐步降低利率，以防止貨幣政策變得過度限制。她認為，當局目前利率政策仍具限制性，儘管貨幣政策維持在當前水平，價格壓力亦應會降溫。

鮑曼補充，到適當降低政策利率的時候，相信仍會看到通脹存在一些上行風險。

美國議息｜沃勒：要實施減息還需要具說服力通脹數據支持

在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策當然投票權的聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)，在華盛頓一個演講活動上表示，現時經濟發展似乎更接近FOMC的預期，並重申當局沒有進一步加息的必要，若要實施減息還需要數個月、具說服力的通脹數據支持。

他又指，在勞動力市場沒有顯著疲弱的情況下，他說需要再看到數個月良好的通脹數據，然後才能放心地支持寬鬆的貨幣政策立場。

美國議息｜威廉斯：不急於在短期內減息

美國紐約聯儲行長威廉斯（John Williams）出席活動回應提問時稱，利率政策現處於良好水平，相信儲局最終會減息，但時間未確定。他亦稱，聯儲局縮減資產負債表進度良好，未有影響金融市場。

他補充，目前美國整體經濟向均衡水平發展，增長逐漸放慢，今年增幅預料介乎2%至2.5%。他在委員會中擁有當然投票權。

美國議息｜巴爾金：再觀望才決定是否減息

里士滿聯儲銀行總裁、今年在FOMC有投票權的巴爾金（Thomas Barkin）表示，聯儲局目前利率水平足以令需求進一步放緩，帶動通脹逐步回落至2%局方目標，容許當局觀望多一段時間才決定是否減息。

至於他個人，則較傾向關注通脹可能較長時間保持高企的可能性，高於經濟疲弱的可能性。他同時預期，中性利率水平預測有所上升，但巴爾金仍相信，現時利率水平有足夠能力壓抑需求上升。

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美國議息｜卡什卡里：今年可能不需要減息

被稱儲局「新鷹王」的美國明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）指，抗通脹進展如停滯，聯儲局今年或不減息。

卡什卡里在2026年在聯邦公開市場委員會(FOMC)，擁有貨幣政策投票權。他表示，在FOMC開始減息前，需要見到抗通脹工作取得更多的進展。

美國議息｜柯林斯料儲局今年將減息幾次

波士頓聯邦儲備銀行行長柯林斯（Susan Collins）指，她預計，儲局今年將會減息幾次，因為相信通脹需要一些時間才能回到目標水平。她認為，儲局減息可能在兩次範圍內，這是根據她早前在3月儲局議息早提交的預測，「我仍預計今年需求將開始放緩並持續，這將有助於在今年晚些時候降低通脹」。

美國議息｜戴利：不急於減息

三藩市聯邦儲備銀行行長戴利（Mary Daly）表示，儲局已作好準備，可以隨著經濟發展作出反應。她認為，現時美國經濟增長穩健、勞動市場強勁且通脹仍高企，重申不急於減息調整利率。戴利今年擁有貨幣政策的投票權。

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