美國議息｜聯儲局官員：減息1至2次是合適做法　一文整合官員發言

此外，聯儲局主席鮑威爾日前出席國會聽證會，表示最近數據顯示，美國通脹有所降溫，重申在通脹持續向2%水平更有信心地邁進前，減息並不合適。他揚言，若有更多利好數據，將會增強當局對啟動減息的信心。

加息／美國加息／減息／美國減息／美國議息｜ 美國聯儲局將於8月1日再議息，而美國國債息率近期大升後，儲局官員紛紛表態，令進一步減息的可能性升溫。

美國議息｜戴利：減息1或2次是合適做法

三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，認為今年減息1次或2次是合適做法。

他指出，近期通脹數據降溫令人鬆一口氣，預計物價壓力和勞動力市場將進一步放緩，從而有理由減息，

美國議息｜古爾斯比：通脹正走向2%目標

芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，最新CPI通脹數據「極好」（excellent）。他指，數據提供一直在等待的證據，令他確信正走在通往2%目標道路之上，不過，他拒絕對首次減息時機表態。

美國議息｜博斯蒂克仍預測今年儲局減息1次

擁有貨幣政策投票權的亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）指，相信儲局今年將會減息一次，維持他之前的個人預測。

博斯蒂克認為，通脹仍是主要考慮因素，最近數周的數據反映勞動力市場放緩，通脹情況有所緩和，令他維持在3月時的利率預測。

美國議息｜鮑曼：聯儲局減息時機尚未成熟

擁有公開市場委員會（FOMC）永久表決權的聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，在通脹壓力仍較高的情況下，局方減息時機尚未成熟。

她指，若數據顯示，通脹持續朝向聯儲局目標2%前進，當局將適當地逐步降低利率，以防止貨幣政策變得過度限制。她認為，當局目前利率政策仍具限制性，儘管貨幣政策維持在當前水平，價格壓力亦應會降溫。

鮑曼補充，到適當降低政策利率的時候，相信仍會看到通脹存在一些上行風險。

美國議息｜沃勒：要實施減息還需要具說服力通脹數據支持

在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策當然投票權的聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)，在華盛頓一個演講活動上表示，現時經濟發展似乎更接近FOMC的預期，並重申當局沒有進一步加息的必要，若要實施減息還需要數個月、具說服力的通脹數據支持。

他又指，在勞動力市場沒有顯著疲弱的情況下，他說需要再看到數個月良好的通脹數據，然後才能放心地支持寬鬆的貨幣政策立場。