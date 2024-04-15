美國議息｜聯儲局理事：未來或需加息壓通脹息　一文整合官員發言

此外，聯儲局主席鮑威爾早前向國會議員表示，在「今年某個時候」開始減息「有可能合適」，令市場憧憬3月或有減息機會，但他也表明，現時該局尚未做好準備。

美國議息｜鮑曼：聯儲局未來或需加息壓通脹

擁有公開市場委員會（FOMC）永久表決權的聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，現在還不是考慮減息的時候，甚至有可能需要提高利率才能控制通脹。

她指，如果就業市場持續強勁但通脹進一步下降，相信屆時減息以防止貨幣政策變得過度緊縮是合適的，但她同時補充，局方進一步轉向鷹派並非不可能，雖然這並非她的基本預期，但若通脹降溫進展停滯甚至死灰復燃，在未來的貨幣政策會議上就有必要進一步加息。

美國議息｜卡什卡里：今年可能不需要減息

被稱儲局「新鷹王」的美國明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）指，抗通脹進展如停滯，聯儲局今年或不減息。

卡什卡里在2026年在聯邦公開市場委員會(FOMC)，擁有貨幣政策投票權。他表示，在FOMC開始減息前，需要見到抗通脹工作取得更多的進展。

美國議息｜巴爾金：加息可能性仍存在

里士滿聯儲銀行總裁、今年在FOMC有投票權的巴爾金（Thomas Barkin）表示，非農就業報告相當強勁，失業率為3.8%，已經連續26個月低於4%，為60年代末以來首次出現的情況，反映就業市場非常強勁，認為即使消費出現放緩，企業仍不願意裁員，因僱主對新冠疫情爆發初期就業市場極度緊張記憶猶新，故他認為，美國加息可能性仍存在。