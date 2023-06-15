美國議息｜聯儲局維持利率不變　料下半年再加息0.5厘

點陣圖又預料2024年底及2025年底利率，2024年年底聯邦基金利率為4.6厘，3月預料為4.3厘；2025年年底利率為3.4厘，3月預料為3.1厘；至於預計長期利率為2.5厘，與3月時預測水平一致。

聯邦基金指標利率目標區間維持於5厘至5.25厘，符合市場預期；至於會後點陣圖顯示，年底基準利率將升至5.6厘，較現時水平高50個基點，反映或再加息兩次共0.5厘，每次加幅為0.25厘。

美國聯儲局隔晚議息後，宣布維持利率不變，為15個月以來首次暫停加息，基準利率仍然處於2007年8月以來的最高水平。

聯儲局上調PCE指數

聯儲局今次亦有公布預測數據結果，並上調今年核心個人消費支出價格指數（PCE）預期為3.9%，3月時預料為3.6%；維持明年核心PCE通脹預期在2.6%；上調2025年核心PCE預期在2.2%，3月時預料為2.1%。

至於今年PCE通脹預期，聯儲局則下調至3.2%，3月時預料為3.3%；明年PCE通脹預期為2.5%，與3月時預測的數字一致；2025年PCE通脹預期為2.1%，與3月時預料升幅一致，又維持更長周期PCE通脹預期在2%。