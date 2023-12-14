美國議息｜聯儲局維持利率不變，連續三次按兵不動。

相比起11月初的會議聲明，是次聲明最大變化是對經濟和通脹的評論。會後聲明指，儘管通脹有緩解，但仍處於高位，委員會致力將通脹率回到2%目標；數據顯示，經濟活動已由第三季強勁步伐放緩，在確定任何可能適當的額外政策緊縮程度時，將考慮一系列經濟因素。

聲明又表示，就業增長已經放緩，但仍然強勁，失業率仍然較低；金融和信貸環境收緊，可能會打壓經濟活動、招聘和通脹，但影響程度仍不確定。同時，將按先前計劃繼續減持債券。

儲局下調美國明年GDP至1.4%

有關明年國內生產總值(GDP)增長預測，儲局下調美國明年國內生產總值(GDP)增長預測至1.4%，9月預料增加1.5%；維持2025年GDP增長預測在1.8%，9月料增1.8%；上調2026年GDP增長預測至1.9%，9月料增1.8%；維持長期GDP增長預期為1.8%。

今年失業率維持預期在3.8%，與9月預測一樣；下調明年失業率預測至4.1%，亦與9月預測一致。