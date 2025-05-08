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財經
2025-05-08 10:15:00

美國議息｜聯儲局「企硬」不減息　鮑威爾：特朗普言論不影響工作

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聯儲局維持利率不變，鮑威爾表示特朗普的言論並不影響工作。(AP)

聯儲局維持利率不變，鮑威爾表示特朗普的言論並不影響工作。(AP)

儘管美國總統特朗普多次要求聯儲局盡快減息，然而聯儲局一如市場預期，在5月份議息會議中拒絕減息，聯邦基金利率目標區間維持在4.25%至4.5%水準，這是自今年1月以來聯儲局連續第三次按兵不動。主席鮑威爾強調，特朗普要求減息的言論完全不影響聯儲局的工作。

儘管美國總統特朗普多次要求聯儲局盡快減息，但聯儲局仍然「企硬」不減息。(資料圖片)

儘管美國總統特朗普多次要求聯儲局盡快減息，但聯儲局仍然「企硬」不減息。(資料圖片)

聯儲局重申不急於調整利率

議息聲明指出，儘管淨出口的波動影響了數據，但美國經濟活動仍然持續穩定擴張，失業率在最近幾個月穩定在低位，勞動市場條件保持穩固。通脹仍然處於較高水平，而考量到經濟前景的不確定性進一步增加，聯儲局判斷通脹與失業上升的風險已經提升。

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主席鮑威爾在隨後記者會上重申，聯儲局不急於調整利率，認為目前政策處於有利及合適水平，經濟正穩定增長，勞動市場仍穩健，雖然通脹已經大幅度下降，但通脹率略高於2%，經濟一直保持韌性及良好。他表示聯儲局的政策是適度或適度限制性的，放鬆貨幣政策以來已減息一厘，因此可觀望一段時間，不必過早決定，保持耐性。

批關稅致通脹風險加劇

針對美國總統特朗普多次呼籲減息，鮑威爾強調完全不影響聯儲局的工作，而且與會者均認為不需要急於調整利率。被問到特朗普多次揚言要他下台，鮑威爾拒絕評論，但指從未尋求與任何一位總統會面。他又指，政府開始與部分貿易夥伴談判，但關稅前景未明朗，對經濟影響存的不確定性增加，失業率和通脹上升的風險加劇。

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聯儲局下次議息會議於6月17至18日舉行，利率期貨顯示，市場目前預期聯儲局6月繼續按兵不動的機會率約七成半，估計較大機會要到7月才恢復減息，7月減息機會率約七成。

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