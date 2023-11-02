美國議息｜金管局維持基本利率5.75厘不變　料高息環境將維持 (更新)

金管局回應，聯儲局往後的議息決定，將繼續取決於最新經濟數據及過去一年多持續加息對經濟活動的影響，故美國加息周期是否完結仍有待確定，而高息環境可能會維持一段時間。

香港金管局表示，本港跟隨美國聯儲局維持利率不變，現時本港貼現窗基本利率為5.75厘；美國聯邦基金利率目標區間於5.25至5.5厘。

金管局續指，本港的金融及貨幣市場運作繼續維持暢順，港元匯率保持穩定，而港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高水平。市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應小心考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。

余偉文：港元市場目前非常平穩

對於美國議息，金管局總裁余偉文同日出席論壇後回應，現時美國通脹仍高企，會密切關注美國勞工市場與房屋市場數據。他又指，港元市場目前非常平穩，不擔心出現影響。

余偉文被問及息率或影響樓市，他回應，本港樓市受多種因素影響，包括土地供應、政府措拖、經濟環境等；至於施政報告的「減辣」措拖，他認為對樓市影響需再觀望，要等市場、買家及賣家消化，又重申不評論樓市發展。

