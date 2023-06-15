美國議息｜鮑威爾：再加息是適當行動　今年暫不宜減息

美國聯儲局昨宣布維持利率不變，為15個月以來首次暫停加息，基準利率仍然處於2007年8月以來的最高水平，聯邦基金指標利率目標區間維持於5厘至5.25厘，符合市場預期。會後聯儲局主席鮑威爾見記者時表示，再加息是適當的行動，又重申今年暫不宜減息。

聯儲局鮑威爾稱再加息是適當行動

聯儲局主席鮑威爾在記者會上稱，幾乎全部委員會成員都認為，今年再加息是適當行動，他表示，考慮到加息行動規模及速度，今次停加息是明智做法，隨著愈來愈接近利率目標，故此放慢調整步伐是合理，讓緊縮貨幣政策有時間發揮影響力，加上貨幣政策已近充分限制性，行動風險趨向平衡。

鮑威爾表示，暫未為7月的儲局會議作決定，指屆時將根據實際情況而決定，並指局方將把緊縮行動的累積效應，納入未來貨幣政策的考慮之中。他又重申儲局官員對利率預測，不是任何的政策決定或計劃，目前仍未有儲局官員料今年會減息。