熱門搜尋:
六合彩 消委會 旅發局餐飲消費券 工展會2023 周海媚 聖誕節2023 燈火闌珊 THE SOUTHSIDE 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 新聞女王 騙案 流感 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-12-14 10:43:00

美國議息｜鮑威爾：正思考何時是減息好時機　不想排除加息可能性

分享：
美國議息｜鮑威爾稱，當局正思考何時是減息好時機，不想排除加息可能性。

美國議息｜鮑威爾稱，當局正思考何時是減息好時機，不想排除加息可能性。

美國聯儲局本港時間周四（14日）凌晨宣布利率第三次按兵不動，目前聯邦基金利率目標區間維持介乎5.25厘至5.5厘。會後聯儲局主席鮑威爾出席記者會表示，當局正思考何時是減息好時機，今次會議減息成為討論主題之一，將非常謹慎地做出決定，又重申不想排除加息可能性，不會等到通脹降至2%才減息。

不會等到通脹降至2%才減息

鮑威爾表示，決策者正思考及討論何時是減息好時機，強調不會等到通脹降至2%才減息，因會太遲且需要在之前降低對經濟的限制，指出政策需要時間才能在經濟中發揮效果。同時，他指是次會議未有討論調整量化緊縮的速度，資產負債表運行情況大致符合預期，又指政策利率與縮減資產負債表是兩回事。

不過，他表示政策利率正處於或接近峰值，但若適當準備進一步收緊政策，鮑威爾強調決策者不想排除加息的可能性，而會議上減息成為討論主題之一，會謹慎地作出決定。

不排除明年經濟進入衰退的可能性

對於經濟情況，鮑威爾稱現時沒有任何論點證明經濟陷入衰退，認為降通脹同時經濟或避免衰退，但無法保證；又指不排除明年經濟進入衰退的可能性。

至於通脹在失業率未有大幅上升情況下，降溫核心個人消費支出仍超過3%，他認為前路仍有不確定性，亦預料勞動市場將持續放緩，同時致力將通脹率恢復至2%目標要花上一些時間，並形容「宣布勝利」為時過早。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受