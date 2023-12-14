美國議息｜鮑威爾：正思考何時是減息好時機　不想排除加息可能性

美國議息｜鮑威爾稱，當局正思考何時是減息好時機，不想排除加息可能性。

美國聯儲局本港時間周四（14日）凌晨宣布利率第三次按兵不動，目前聯邦基金利率目標區間維持介乎5.25厘至5.5厘。會後聯儲局主席鮑威爾出席記者會表示，當局正思考何時是減息好時機，今次會議減息成為討論主題之一，將非常謹慎地做出決定，又重申不想排除加息可能性，不會等到通脹降至2%才減息。

鮑威爾表示，決策者正思考及討論何時是減息好時機，強調不會等到通脹降至2%才減息，因會太遲且需要在之前降低對經濟的限制，指出政策需要時間才能在經濟中發揮效果。同時，他指是次會議未有討論調整量化緊縮的速度，資產負債表運行情況大致符合預期，又指政策利率與縮減資產負債表是兩回事。

不過，他表示政策利率正處於或接近峰值，但若適當準備進一步收緊政策，鮑威爾強調決策者不想排除加息的可能性，而會議上減息成為討論主題之一，會謹慎地作出決定。

不排除明年經濟進入衰退的可能性

對於經濟情況，鮑威爾稱現時沒有任何論點證明經濟陷入衰退，認為降通脹同時經濟或避免衰退，但無法保證；又指不排除明年經濟進入衰退的可能性。

至於通脹在失業率未有大幅上升情況下，降溫核心個人消費支出仍超過3%，他認為前路仍有不確定性，亦預料勞動市場將持續放緩，同時致力將通脹率恢復至2%目標要花上一些時間，並形容「宣布勝利」為時過早。